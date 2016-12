„Dacă nu obţin 25%, plec din partid!“

Bilanț pozitiv la Partidul Poporului

„Dacă nu obțin 25%, plec din partid!“

Conducerea Organizației Județene Constanța a Partidului Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) a organizat, ieri, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat bilanțul filialei de la malul mării pe anul care se încheie.La întâlnire au participat pre-ședintele Organizației Județene Constanța, Gheorghe Slabu, prim-vicepreședintele Ion Radu, precum și alți membri ai filialei constănțene. De remarcat că, a existat și un invitat de onoare, mai exact, președintele filialei PP-DD de la Mangalia, Marin Ciocîia.Încă de la început, Gheorghe Slabu a precizat că activitatea de la Constanța este foarte apreciată la nivel central. „Am primit semnale de la Centru că am urmat linia partidului. Mai exact, am reușit să înființăm și să organizăm alegeri în cele 47 de filiale pe care le avem în județul Constanța. Urmează ca, după Congresul partidului care va avea loc la data de 21 ianuarie să continuăm înființarea altor filiale în localitățile din județ”, a spus Gheorghe Slabu.El a mai precizat că, în cadrul activităților desfășurate la sediul partidului din Constanța au avut loc întâlniri cu cetățenii care au venit cu fel și fel de probleme juridice și nu numai. Mai mult, Gheorghe Slabu a precizat că, un mare ajutor l-a primit de la vice-președintele Organizației Județene, medicul Jenica Arecco, care a oferit la cabinetul personal consultații gratuite la aproximativ 200 de persoane. Pe de altă parte, liderul de la Constanța a mai spus că astfel de activități umanitare vor continua și pe viitor.„De sărbători vom merge la câteva case de copii și la Căminul de Bătrâni de pe strada Unirii, unde vom duce pachete cu diverse alimente. Totodată, vom oferi ajutor și unor familii nevoiașe care ne-au vizitat la sediu. Mai avem în lucru o campanie de donare de sânge și o acțiune pentru a comemora eroii Revoluției din 22 decembrie 1989 când vom depune coroane de flori la troiță și la Cimitirul Central din Constanța”, a adăugat Gheorghe Slabu. La rândul lui, prim-vicepreședintele filialei, Ion Radu, a precizat că, deoarece se apropie ziua în care se va desfășura primul Congres al „Partidului Poporului – Dan Diaconescu”, activiștii de la Constanța își vor stabili principalele obiective politice pe care le vor raporta conducerii centrale a formațiunii.„La Congres va merge o delegație de la Constanța alcătuită din 25 de persoane. Vrem să facem tot ce ne stă în putință pentru ca lucrurile să iasă bine, să ne păstrăm poziția care ne califică printre cele mai bune organizații din țară”, a declarat Ion Radu. „M-am îndrăgostit de acest partid“Prezent la întâlnire, liderul PP-DD din Mangalia, Marin Ciocîia, s-a arătat surprins în momentul în care șefii de la Constanța s-au ridicat în picioare și i-au oferit o diplomă în semn de apreciere pentru activitatea sa.„La Mangalia avem cea mai importantă organizație din județul Constanța iar liderul ei merită tot respectul nostru. A reușit ca, în două luni de zile, să adune la un loc 900 de oameni care s-au înscris în partidul nostru”, a spus președintele Gheorghe Slabu.Marcat de gestul șefilor de la Constanța, Marin Ciocîia a spus, încă de la început, că „s-a îndrăgostit cronic de partidul lui Dan Diaconescu”.„Dacă nu găseam acești doi oameni minunați la Constanța, (n.r, Gheorghe Slabu și Ion Radu) nu cred că aveam ce căuta în politică. Am reușit în tot ce mi-am propus în viață, este timpul să reușesc și în politică. Vă spun de la început că, personal, nu țintesc niciun post în administrație, nu mă voi afla nici măcar pe listele de consilieri. În schimb, doresc să promovez alți oameni capabili din Mangalia. Pentru alegerile de anul viitor avem deja două propuneri pentru primar, Paul Botaș și Marius Luncan. Se va face un sondaj de opinie și vom vedea care este plasat cel mai bine. Totodată, intenționez să obținem cel puțin patru posturi de consilieri locali. Dacă nu reușesc să obțin 25 % plec din partid”, a spus Marin Ciocîia.Printre altele, el a menționat că, în perioada dintre Crăciun și Anul Nou, organizația pe care o conduce va oferi aproximativ 1.300 de pachete oamenilor din Mangalia.