„Dacă majoram cota unică, nu ieşeam din recesiune”

„Dacă majoram cota unică, nu ieșeam din recesiune”

Premierul Emil Boc a afirmat, ieri, că, dacă s-ar fi adoptat una din măsurile propuse de FMI - creșterea cotei unice - atunci România nu ar fi ieșit din recesiune, reamintind că puterea nu a dorit nici creșterea TVA, dar că măsura a fost impusă ca urmare a deciziei CCR privind restrângerea pensiilor.„Nu aceasta a fost propunerea Guvernului de restrângere a cheltuielilor bugetare, să ne atingem de cota unică sau de TVA; a fost însă decizia CCR care nu ne-a permis să restrângem temporar cheltuielile cu pensiile, și atunci am fost nevoiți să optăm pentru soluția alternativă a majorării TVA, o soluție care nu a fost dorită de nimeni, ci a fost impusă de viață în urma deciziei CCR. Dacă am fi majorat cota unică astăzi România cu siguranță nu ar fi ieșit din recesiunea economică”, a spus Boc. Premierul a explicat că oricum, majorarea TVA a întârziat ieșirea României din recesiune. „Dacă am fi majorat și cota unică vă dați seama ce ar fi însemnat pentru fiecare dintre dumneavoastră și vă asigur că și pentru economie ar fi fost un semnal extrem de nociv și de dăunător și ar fi menținut încă România în recesiune”, a susținut Emil Boc.