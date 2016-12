„Dacă mă retrag din fruntea PNL nu înseamnă că mă retrag şi din cursa prezidenţială”

Crin Antonescu:

„Dacă mă retrag din fruntea PNL nu înseamnă că mă retrag și din cursa prezidențială”

Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că, în situația în care se va retrage din fruntea partidului, urmare a unui scor la europarlamentare sub 20%, acest lucru nu va însemna în mod imediat retragerea sa și din cursa pentru prezidențiale. Antonescu a fost întrebat dacă retragerea din fruntea PNL în cazul în care partidul obține sub 20% la alegerile europarlamentare înseamnă și retragerea din cursa prezidențială.„Nu, asta este altceva. Nu știu, atunci evident că în funcție de rezultatul europarlamentarelor și de semnificația acestor rezultate pentru reconfigurarea raportului de forțe se pot face calcule, se pot face planuri, se pot continua planuri sau se poate pune capăt unor planuri, dar nu are o legătură imediată”, a replicat liderul PNL.De asemenea, Antonescu a fost întrebat dacă este o posibilă o rocadă între el și Klaus Iohannis. „Asta este exclus din simplul motiv că nici eu, nici Iohannis, nu suntem de lemn sau de plastic, în fine, din ce sunt piesele de șah. Rocada... ăia stau acolo, turnul, regele, stau. Pe ei îi pui. Iohannis a spus-o limpede, nu dorește să candideze pentru Președinția României. Eu nu sunt tentat de această posibilitate, cu toate că este una din pozițiile politice cu posibilitățile cele mai mari de creație, aia de prim-ministru”, a mai spus președintele PNL.Pe de altă parte, Antonescu a menționat că o retragere din funcția de președinte al PNL nu înseamnă și retragerea din politică.„E un lucru așa de simplu, da, vorbim nu de retragerea din politică, ci de demisia din funcția de președinte în raport cu un rezultat, că cineva la un moment dat trebuie să asume o răspundere într-un moment atât de... nu am făcut-o la alte alegeri, nu au făcut-o nici alții. Pentru noi însă e atât de important acest moment încât asta am vrut să subliniez”, a afirmat președintele PNL.El a menționat că ar fi puțin probabil să candideze din nou la șefia PNL în cazul unui congres după alegerile europarlamentare determinat de demisia sa de la conducerea partidului.