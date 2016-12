"Dacă echipa propusă la Spitalul Judeţean nu va funcţiona, va pleca!"

Președintele CJC, Horia Țuțuianu:

"Dacă echipa propusă la Spitalul Județean nu va funcționa, va pleca!"

Noua conducere a Consiliului Județean Constanța continuă vizitele la instituțiile subordonate pentru a se pune la punct cu situațiile existente în fiecare unitate, asta pentru ca liderii să cunoască problemele cu care se confruntă fiecare structură în parte.De departe, așa cum a spus încă de la preluarea mandatului de președinte al CJC, Horia Țuțuianu a precizat, ieri, încă o dată, că prioritatea sa rămâne Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. În consecință, în cursul zilei de ieri, alături de vicepreședintele CJC, Claudiu Palaz, a organizat o conferință de presă chiar în cadrul unității spitalicești, la întâlnire fiind prezent și managerul interimar, dr. Cătălin Grasa.„De la preluarea mandatului, am făcut mai multe vizite la spital și am rămas uimit de ceea ce am găsit, în special la secția de pediatrie și la neurologie. La pediatrie este dezastru, mobilier vechi de 20 de ani. Le-am pus în vedere să remedieze problema. În plus, i-am pus în vedere domnului manager Cătălin Grasa și am dat un termen limită de 45 de zile pentru a-și desemna o echipă managerială competitivă. Deci, până la 1 septembrie, vom avea noua echipă propusă. Totodată, vom desemna și noi, de la Consiliul Județean, două persoane care vor face parte din Consiliul de Administrație al spitalului. Îmi doresc foarte mult să aducem spitalul la un standard bun, să-l îmbunătățim”, a declarat preșe-dintele CJC, Horia Țuțuianu.Pe de altă parte, Țuțuianu a mai adăugat că îi acordă tot sprijinul managerului interimar Cătălin Grasa, dar, dacă echipa propusă de acesta nu va funcționa și nu va avea randament pentru ca lucrurile să func-ționeze foarte bine, atunci toți vor pleca.v v vÎn ceea ce privește vizita de la Regia Județeană de Drumuri și Poduri, conducerea CJC a menționat că lichidarea acestei regii nu este o soluție.„Ne dorim să o salvăm și să o facem rentabilă. Cred că vechea conducere a dorit să o lase de izbeliște, am găsit utilaje care se pot repara ușor, dar care au fost abandonate, în timp ce alte utilaje erau închiriate de la anumite firme”, a explicat vicepreședintele CJC, Claudiu Palaz.În altă ordine de idei, liderii CJC s-au întâlnit cu administratorul judiciar care le-a explicat situația RAJDP pe larg. De asemenea, conducerea CJC a luat decizia să-l schimbe pe actualul administrator special, Virgil Stan, pe motiv că nu a oferit rezultatul scontat și nu a redus costurile.v v vReferitor la controlul efectuat la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, președintele CJC, Horia Țuțuianu, a anunțat că acolo a găsit mai multe nereguli care vizează probleme de organizare și disensiuni între oameni, însă totul este rezolvabil. El a mai adăugat că actualul director Adrian Bîlbă și-a dat demisia, dar va rămâne în cadrul in-stituției, deoarece este un bun profesionist.„Aș dori să numesc un manager bun care să facă lucrurile să funcționeze. Voi numi cât de curând o persoană din cadrul CJC la conducere, asta până la organizarea unui concurs”, a declarat liderul CJC, Horia Țuțuianu.