„Dacă aş fi în situaţia lui Traian Băsescu, mi-aş da demisia“

Klaus Iohannis:

„Dacă aș fi în situația lui Traian Băsescu, mi-aș da demisia“

Președintele interimar al PNL, Klaus Iohannis, a declarat că, dacă s-ar afla în situația președintelui Traian Băsescu, referindu-se la fratele acestuia care a fost reținut pentru trafic de influență, ar demisiona, însă a subliniat că justiția trebuie lăsată „să explice”.El a spus că nu a crezut că șeful statului ar avea de ales între a se implica în justiție și a nu se implica.„Nu am crezut că președintele țării mele are de ales între a se implica în justiție și în a nu se implica. Am rămas și eu surprins. Eu dacă aș fi în situația lui Traian Băsescu, mi-aș da demisia”, a spus Iohannis.Iohannis a mai adăugat că acuzațiile care vizează familia președintelui Traian Băsescu sunt atât de grave, încât politicienii ar trebui să iasă din discuție și să lase justiția să explice.„Acuzațiile care au conținut și numele președintelui Traian Băsescu sunt de o asemenea gravitate încât noi, politicienii, trebuie să ieșim din discuție și să lăsăm justiția să explice dacă președintele țării a fost sau nu atins în aceste chestiuni și să avem o lămurire a situației. După părerea mea, e o situație de o gravitate cum nu am mai avut, sper să primim repede răspunsurile așteptate de la procurori și judecători. Ca simplu cetățean, aștept să fiu lămurit dacă președintele este sau nu implicat în această chestiune. Dacă este, evident trebuie să plece. Dacă nu e implicat, atunci e opțiunea dânsului”, a mai spus Iohannis.