„Dacă ar avea onoare, ar fi normal ca Antonescu să demisioneze”

Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, consideră că, în situația în care liberalii vor decide ieșirea de la guvernare, Crin Antonescu ar trebui, "dacă ar avea onoare", să își prezinte demisia din funcția de președinte al Senatului.„Nu am discutat lucrul acesta. Am văzut tot felul de scenarii și discuții pe tema asta. Nu am nicio informație certă. Azi vom ști, fiindcă, probabil, domnul Antonescu le va cere azi demisia, ca mâine să o prezinte și din momentul ăla... (...) Dacă ar avea onoare, da (ar fi normal ca Antonescu să își dea demisia din funcția de președinte al Senatului - n.r.). Dar dacă nu, problema dânsului", a declarat Sârbu marți, la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.El a adăugat că PSD s-a confruntat cu situația de partid de opoziție în trecut, în timp ce "PNL-ul nu a avut experiența asta, dar poate dorește să o aibă acum".