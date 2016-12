Cutremur în PSD Constanţa

Cutremur în PSD Constanța

Primarul localității Peștera, Valentin Vrabie, a anunțat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă că toți membrii organizației locale PSD au părăsit barca social-democrată din cauza faptului că președintele Consiliul Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, blochează investițiile în localitate, privând comuna de locurile de muncă și impozite obți-nute de pe urma unor proiecte importante. Menționăm că, la Peștera, se vrea a fi construit un parc eolian cu o capacitate energetică de 90MW în care se vor investi aproximativ 100 de milioane de euro. Inițiativa este actualmente blocată din cauza unor avize, pe care Regia Autonomă Județeană de Dru-muri și Poduri Constanța nu le-a emis de o bucată bună de vreme.Astfel, printre demisionanții din PSD se numără 12 consilieri locali, la care s-a alăturat și consilierul libe-ral, Aurel Vâlcu. Acesta și-a întors spatele către PNL, luptând pentru aceeași cauză ca și pesediștii. Primarul localității Peștera, Valentin Vrabie, a explicat că motivul pentru care membrii Consiliului Local au luat această decizie drastică este că Nicușor Constatinescu, prin intermediul subalternilor săi, blochează investițiile, nu doar în Peștera ci și în alte localități importante din județ. Vrabie a explicat că membrii CL, care și-au dat demisia din PSD și PNL, nu-și vor pierde calitatea de consilieri locali.„Sunt primar PSD, dar chiar eu, personal, m-am confruntat cu multiple probleme și m-am împiedicat de astfel de situații. De trei ani și aproximativ patru luni aștept și tot aștept și nu se întâmplă nimic. Am făcut mai multe demersuri, mi-am dat silința să rezolv această problemă, dar nu s-a putut. În această situație, cei 12 consilieri PSD și un consilier din partea PNL au decis să își dea demisia din partidele din care fac parte. Alături de ei, întreaga organizație PSD Peștera și-a prezentat demisia. Este modul lor de a protesta față de refuzul constant al Consiliului Județean Constanța de a ajuta comuna și de a sprijini investițiile. În tot mandatul am făcut totul pe forțele proprii, nu am primit bani de la CJC, nu am primit fonduri europene, nu am primit bani de la Guvern”, a declarat liderul administrației locale Peștera.„Nu am vrut să respect ritualul și să bat la toate ușile de la CJC!“Potrivit declarațiilor lui Vrabie, loca-litatea sa nu este singura în această situație, la nivelul întregului județ existând investiții de aproximativ două mi-liarde de euro, „care stau și așteaptă diverse avize”. Printre localitățile menționate de primarul comunei Peștera amintim: Ostrov, Băneasa, Dobromir, Deleni, Ciorcârlia și Med-gidia. În acest sens, Valentin Vrabie a făcut apel către toți primarii pe care i-a îndemnat să aibă curajul să recunoască „ritualurile” la care sunt supuși de CJC în momentul în care doresc să obțină un aviz sau orice alt document necesar pentru localitatea lor.„Constanța nu este a lui Nicușor Constantinescu, n-a fost și nu va fi. Primarii trebuie să-și câștige comunitățile înapoi din mâinile acestui tiran”, a spus Vrabie.Întrebat de ce consideră că liderul CJC procedează în acest fel, Vrabie a replicat: „Pentru că nu am le-am dat apa și nu am respectat ritualul. Nu am bătut la toate ușile CJC”. Ulterior, primarul a explicat că cei la Consiliul Județean ar fi dorit să ia în administrare sistemul de alimentare cu apă, dar s-au izbit de un refuz categoric.„Nu am vrut să le dau în administrare sistemul de alimentare cu apă. Nu o să le permit niciodată să se înfrupte din bogățiile și bunurile comunei. Avem multiple bogății în acest județ, avem Dunărea, avem Marea Neagră, avem agricultură, avem cadrul propice pentru investițiile eolie-ne, numai că județul este prost con-dus și este furat!”, a declarat Vrabie.Primarul a explicat că actualmente nu își poate da demisia din partid pentru că și-ar pierde funcția de primar, dar a specificat că la alegerile de anul viitor nu va mai candida din partea PSD, „atâta timp cât partidul va fi condus la Constanța de Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre care nu au nimic de-a face cu social-democrația”.Referitor la deblocarea investiției de la Peștera, prefectul Claudiu Palaz și primarul Valentin Vrabie au anunțat, tot ieri, că au găsit o modalitate prin care parcul eolian să poată fi realizat și fără avizul pe care Regia Autonomă de Drumuri Județene refuză să-l ofere. Astfel, drumurile tehnologice nu se vor mai intersecta cu drumurile județene. Acestea se vor opri la 20 de metri distanță de DJ iar porțiunea dintre cele două căi de acces va fi ocupată de un drum de pământ.„După ce am studiat am găsit moda-litatea de a nu mai avea nevoie de avizul celor de la Drumurile Județene. Vom opri proiectarea drumurilor teh-nologice la 20 de metri de intersecția cu drumul județean. Voi avea o întâl-nire cu primarii din județ în cadrul că-reia le voi aduce la cunoștință aceas-tă soluție, pentru a-și putea debloca investițiile”, a declarat prefectul.