Cursă internă în PNL Constanţa. Boroianu aleargă de unul singur

Cursă internă în PNL Constanța. Boroianu aleargă de unul singur

Liberalii constănțeni caută firmă care să realizeze sondajul de opinie anunțat că va avea loc la sfârșitul lunii mai conform căruia ar trebui măsurați cei care s-au înscris în cursa internă a partidului pentru a candida la Primăria Constanța.Copreședinte PNL, Gheorghe Dragomir, spune că este deja prea târziu și desemnarea celui mai bun liberal pentru a candida la Primăria Constanța trebuie să se facă cât mai repede.„Am stabilit ca, la sfârșitul lunii mai, să efectuăm primul sondaj de opinie cu privire la candidatul pentru Primăria Constanța. Nu va fi primul și ultimul sondaj, vom mai face încă unul, posibil, în septembrie. Consider că este deja prea târziu că nu avem deja desemnat un candidat, cu atât mai mult cu cât alegerea primarului se va face dintr-un singur tur. Trebuie să fim foarte bine pregătiți și acest sondaj ne va spune întocmai ceea ce-și doresc constănțenii. Pe noi dorința lor ne interesează și trebuie să fim pregătiți să venim cu o ofertă așa cum își doresc ei”, a declarat Gheorghe Dragomir.În plus, el a mai menționat că, este posibil, ca liberalii să aibă mult de lucru deoarece electoratul de dreapta din Constanța este unul pretențios.„Din experiență spun că electoratul de dreapta din Constanța este unul pretențios, nu este ca electoratul de stânga. Tocmai din acest motiv s-ar putea să avem mult de muncă până să găsim un candidat de dreapta pe placul constănțenilor”, a declarat Gheorghe Dragomir.Revenind la cei care vor intra în sondajul comandat de PNL Constanța, până în acest moment există patru persoane. Este vorba despre europarlamentarul Ramona Mănescu, consilierul local Iustin Fabian Roman, președintele Organizației Municipale a PNL Constanța, Robert Boroianu și directorul CERONAV, Ovidiu Cupșa. Chiar și așa, copreședintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir a spus că lista de includere în sondaj este deocamdată deschisă și orice liberal care dorește se poate înscrie pe ea.În altă ordine de idei, Dragomir a spus că este indicat să existe și o competiție internă în cadrul partidului.„Consider că cel care dorește să ajungă candidat la Primăria Constanța trebuie să aibă o viziune clară, trebuie să vină cu programe, cu proiecte pe care să le prezinte și colegilor din partid. Până la acest moment, doar Robert Boroianu a făcut acest lucru, însă nu este târziu nici pentru ceilalți. Robert Boroianu are un program politic, și-a format o echipă pentru fiecare proiect, are întâlniri cu membrii de partid. Din ce știu, după ce va termina întâlnirile cu colegii, va prezenta întregul program mass-mediei, după care va organiza dezbateri cu constănțenii”, a declarat liderul PNL de la malul mării, Gheorghe Dragomir.