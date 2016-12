Curăţenia de primăvară în PSD Constanţa. Ce lideri şi-au pierdut funcţiile

4

kogalniceanu

Domnule Darie, de ce la Kogalniceanu continuati sa il creditati pe Muresan? Toate semnalele din teren va spun ca este in cadere libera dar continuati sa il sustineti!! Acum ar fi fost momentul sa veniti cu o echipa noua si la anul am fi avut sanse mari sa luam primaria. Deschideti ochii si veti vedea ca adevaratii pesedisti din Kogalniceanu s-au indepartat de PSD din cauza gastii corupte&expirate Muresan&Enache&CapdePorc. In afara de asta, cum pot vota pe unul ca Notta care are sechestru pe avere pana la recuperarea sumei de 2 milioane lei?! De ce va bateti joc de noi?!! Treziti-va!!!