Cum vrea să dezvolte oraşul Murfatlar primarul Valentin Saghiu

Cum vrea să dezvolte orașul Murfatlar primarul Valentin Saghiu

Primarul orașului Murfatlar, Valentin Saghiu, continuă strategia de dezvoltare a localității pe care o conduce, astfel că și în 2016 are mai multe proiecte pe care își dorește să le finalizeze până la sfârșitul anului.Drept urmare, ca la fiecare început de an, reprezentanții Primăriei Murfatlar au întocmit bugetul pe anul în curs și au stabilit lista provizorie cu obiectivele de investiții din acest an, fie cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, fie din fonduri guvernamentale sau europene.Printre altele, la capitolul ce cuprinde lucrările este vizată baza sportivă amenajată în satul Siminoc, dar și un parc de recreere în orașul Murfatlar.Unul din cele mai ample proiecte vizează însă asfaltarea celor 13 străzi în satul Siminoc, respectiv, Fântâniței + prelungire, Unirii, Secerișului - parțial, Horei, Amurgului, Socului - parțial, Răsăritului - parțial, Mărului, Cultelor, Culturii, Cumpenei, Prunului, Izorului - parțial). Totodată, lucrări noi de reabilitare și modernizare se vor face pe 26 de străzi din orașul Murfatlar (Speranței, Bradului, Caișilor, Vișinului, M. Corvin, V. Pârvan, Intrarea Fântâniței, Serpelea, Plopilor, Frasinului, Măceșului, N Labiș, Mihail Sado-veanu, M. Preda, A. Iancu, M. Basarab, N. Iorga, Amurgului, Portului - parțial, Pescărușului, Minerului - parțial, Ciocârliei,I. Creangă - parțial, Al. Deversorului, Al. Nufărului, Al. Macului.De asemenea, proiectul mai vizează reabilitarea și modernizarea DC 27, inclusiv podurile aferente, Murfatlar - Siminoc.Un alt proiect important pentru administrația locală este cel referitor la construcția locuințelor pentru tineri.Drept urmare, pe strada Alexandru Ioan Cuza din localitate, vor fi amenajate 24 de locuințe (12 apartamente și 12 garsoniere) pentru tineri. Referitor la această lucrare, cei interesați trebuie să știe că au fost obținute avizele de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar primarul Valentin Saghiu speră ca lucrările să fie finalizate într-un an. Costul investiției se ridică la aproximativ 500.000 euro. Programul este adresat tinerilor până în 35 de ani.Edilul a spus că, până în prezent, peste 200 de tineri din Murfatlar au depus documentația pentru obținerea unei locuințe tip ANL. Primăria a centralizat toate solicitările, urmând ca în momentul în care sunt gata locuințele să fie anunțate public persoanele care vor intra în posesia acestora.În plus, pe agenda autorităților locale se află și racordarea la gaze a localității. Primăria Murfatlar este în tratative cu CONGAZ, etapa de avize finalizându-se, urmând ca până la sfârșitul anului toate gospodăriile să fie racordate la gaze.