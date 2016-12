Cum vrea premierul să rezolve criza de la CFR

Referindu-se la situația critică a companiilor de cale ferată, premierul Victor Ponta a făcut următoarea declarație în cadrul ședinței de guvern de astăzi:„Am văzut că astăzi avem și bugetele de la câteva dintre societățile de transport feroviar. De asemenea, căutăm soluții pentru a mai rezolva din pierderile istorice, în special de la călători, unde trebuie făcut ceva. Infrastructura are pierderi din cauza neîncasării datoriilor și, la rândul lor, infrastructura are datorii la furnizori. Deci, o să vă rog în perioada aceasta, până pe 30, împreună cu ministrul bugetului, să găsiți soluțiile pentru ca societățile să funcționeze în continuare, cât se poate de bine. Vreau să-mi exprim înțelegerea și solidaritatea cu cei care, eventual, se simt în pericol, că nu mai rămâne toată lumea la CFR Călători sau la CFR Marfă. Nu vor fi, din câte știu eu, mii de disponibilizări, cum se anunță pe la vreo televiziune. Însă, într-adevăr, vor fi zone în care personalul nu-și mai justifică, în special din zona auxiliară, și, de fapt, eu am tot văzut că se dorește o subvenție mai mare. Subvenția vine tot din banii oamenilor, să nu creadă cineva că subvenția vine din curtea guvernului, vine tot din banii oamenilor. Adică, trebuie să decidem, luăm bani de la oameni și dăm mai multă subvenție la CFR sau încercăm să avem pierderi mai mici? Profit, din câte știu eu, nu are nimeni la călători, ci doar...”