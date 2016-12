Cum vede primarul Radu Mazăre Constanţa în "epoca Iohannis"

Cum vede primarul Radu Mazăre Constanța în "epoca Iohannis"

Edilul Constanței, Radu Mazăre, spune că angajații primăriei întârzie semnarea anumitor documente și totul înaintează cu dificultate deoarece semnăturile se acordă cu mare băgare de seamă, întrucât tronează frica de controale. Acesta ar fi și motivul pentru care, deși în alte orașe din țară spiritul sărbătorilor de iarnă se simte deja prin beculețele și ornamentele de pe străzi, la Constanța, lucrurile se mișcă destul de greoi.„Am avut scandal cu luminițele și cu achizițiile, pentru că le e frică tuturor să semneze. Pentru orice achiziție, le e frică să semneze și pentru orice hârtie se întârzie foarte mult în orice compartiment al primăriei. Și pentru mine este dificilsă-i chem și să-i cert că de ce nu au semnat, că, după aia, în eventualitatea unui control DNA, spune că m-a chemat primarul și m-a pus să semnez. Se lucrează foarte greu în primărie și în administrativ. O să avem luminițe, dar probabil că o să fie mai târziu, undeva în jur de 10 decembrie. De Orășelul Copiilor încă nu am discutat, am vorbit, ieri, trei ore, că de ce s-a întârziat achiziția pentru luminițe. Om vedea ce s-o întâmpla”, a declarat Radu Mazăre.Pe de altă parte, dacă în urmă cu mai mult timp, Mazăre spusese că vrea să organizeze Revelion în aer liber la Constanța, ieri, edilul a spus că nu mai ia în calcul o asemenea acțiune, deoarece costurile sunt prea ridicate.Referitor la noile schimbări de pe scena politică, Radu Mazăre a spus că este convins că nevoile constănțenilor vor fi luate în seamă chiar dacă se va schimba Guvernul. În acest context, el a făcut referire la noua sală polivalentă care va avea și bazin olimpic din zona „Badea Cârțan”, dar și la Cazinoul din Constanța, lucrări pe care le anunțase cu puțin timp înainte de campania electorală.„Dacă nu se vor rezolva cu PSD-ul, sunt convins că cei care vor veni la guvernare vor ține cont de aceste dorințe ale constănțenilor și vor face în așa fel încât să le rezolve. Eu nu cred că, dacă spre exemplu, Iohannis va schimba și va lua puterea el singur cu PNL-ul, deși nu ne place ca unul singur să aibă puterea, că așa citeam pe Facebook, dar dacă domnul Iohannis va avea toată puterea cu PNL-ul lui, sunt convins că va avea grijă și de dorințele constănțenilor care l-au votat și se va finaliza sala de sport, bazinul de înot, Cazinoul”, a spus Radu Mazăre.A renunțat să mai lupte pentru PortCât despre preluarea Portului, primarul susține că a renunțat să mai lupte.„Cu Portul nu mai știu, că nu mă mai interesează. Ajunge, nu vedeți că de un an de zile tot trag, dacă vor să-l dea, bine, dacă nu, iarăși bine. Eu am renunțat. Ce pot să fac eu mai mult de atât? Sunt convins că un Guvern înțelept o să aibă grijă de toate proiectele constănțenilor, fie că e PSD, că l-a votat Ponta, fie că e PNL, că l-au votat constănțenii. Nu? Ce ar avea domnul Iohannis dacă schimbă puterea cu Cazinoul? De ce să nu ni-l repare?”, a declarat Radu Mazăre.Luna trecută, consilierii locali ai municipiului Constanța au aprobat proiectul de hotărâre privind transferarea Cazinoului din administrarea Consiliului Local în administrarea Companiei Naționale de Investiții.„Acest transfer va avea loc provizoriu, până la reabilitarea Cazinoului, după care el se va reîntoarce în administrarea Consiliului Local. Am luat această decizie în urma unei discuții cu vicepremierul Liviu Dragnea deoarece, dacă am fi reparat cu bani de la bugetul local, ne-ar fi sărit constănțenii în cap, ar fi spus că puteam face altceva cu atâția bani. Mai bine cu 10 milioane de euro, cât costă investiția, aș putea construi blocuri pentru sărmani sau alte lucruri pentru con-stănțeni. Așa că dăm Cazinoul către Compania Națională de Investiții și, după ce va fi reparat, el va reveni în subordinea Consiliului Local Constanța. Deocamdată, nu știu ce destinație va avea clădirea, vom vedea pe parcurs, măcar să fie reabilitată, să nu se schimbe guvernul, sau chiar dacă se schimbă, cei care vin să fie de acord cu reabilitarea care prevede costuri de 10 milioane euro pentru reabilitare și alte câteva mii de euro pentru dotare”, spunea Radu Mazăre, înaintea campaniei electorale.Tot atunci, aleșii au mai decis și trecerea unui teren situat în zona „Badea Cârțan” către Compania Națională de Investiții, în vederea realizării unei săli polivalente cu bazin olimpic.