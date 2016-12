Cum vede presa străină victoria zdrobitoare a PSD în alegerile din România

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Succesul PSD la alegerile parlamentare nu a trecut neremarcat în afara țării.Succesul PSD la alegerile parlamentare nu a trecut neremarcat în afara țării. Agenția de știri Bloomberg titrează că social-democrații revendică din nou puterea după triumful la vot, în timp ce Euronews pomenește despre o victorie răsunătoare a partidului lui Liviu Dragnea. Site-ul Politico scrie că președintele PSD a caracterizat rezultatul drept unul istoric, dar și că refuză să facă o propunere de premier, potrivit realitatea.netAmericanii de la agenția Bloomberg anunță că social-democrații din România se întorc la putere la un an după ce indignarea publică l-a forțat pe premierul numit de partid să demisioneze. Articolul remarcă și declarația lui Liviu Dragnea de după anunțarea rezultatelor, că PSD va pune în practică toate promisiunile din campania electorală.Tot despre Dragnea vorbește și site-ul postului Euronews, care amintește că liderul social-democraților a promis reforme și că a fost condamnat pentru fraudă electorală.Tocmai asta îl va împiedica pe Dragnea să ajungă premier, subliniază site-ul Politico. Autorii articolului citează o declarație a președintelui Klaus Iohannis, care a promis că nu va desemna în această funcție nicio persoană cu antecedente penale.Un articol al agenției Associted Press, citat de postul ABC News și de cotidianul Daily Mail, remarcă rezultatul obținut de partidul Uniunea Salvați România, care a ieșit pe locul trei în top cu o platformă anticorupție.În Franța, ziarul Le Figaro constată că PSD a depășit cu un avans mare partidele românești de centru dreapta.Pe lângă rezultate, agenția italiană de știri ANSA scrie și despre nivelul slab de participare la vot al românilor.La rândul său, cotidianul iberic El Espanol remarcă faptul că social-democrații nu au fost afectați la aceste alegeri nici de numeroasele cazuri de corupție care au lovit partidul și nici de demisia lui Victor Ponta după protestele ce au urmat incendiului din Colectiv.Publicația americană New York Times dedică un amplu articol în pagina electronică rezultatelor estimate ale alegerilor parlamentare din România. "Alegătorii par să fi readus la putere Partidul Social Democrat, formațiune de centru-stânga, în cadrul alegerilor parlamentare de duminică, la un an de la amplele proteste din București care au dus la demisia precedentului Guvern format de acest partid", se arată în articolul semnat de jurnalistul Kit Gillet.Autorul textului arată că, cel mai probabil, PSD va forma o alianță cu ALDE după o campanie electorală în care social-democrații au promis creșterea salariilor și a pensiilor, investiții în infrastructură și în sănătate, precum și reducerea impozitelor."România este țara cu cea mai rapidă creștere economică din Uniunea Europeană, dar salariile rămân mici, iar asta îi determină pe mulți români să plece la muncă peste hotare", potrivit New York Times. În articol se face referire și la rata de participare de 40% la scrutinul de duminică. "Anii de scandaluri politice și de condamnări în cazuri de corupție la nivel înalt i-au deziluzionat pe alegători. Chiar dacă rezultatul este net favorabil PSD, aspectele legate de corupție ridică acum semne de întrebare cu privire la cine va fi prim-ministru în noul guvern", se arată în articol."Fostul premier PSD Victor Ponta este anchetat, fiind suspectat de spălare de bani, fals și complicitate la evaziune fiscală. Liviu Dragnea, liderul partidului, a fost condamnat în aprilie 2016 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă electorală și exclusese posibilitatea de a fi propus premier. La fel făcuse și liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, care a fost prim-ministru între 2004 și 2008 și a fost acuzat în iulie de mărturie mincinoasă, acuzație pe care o neagă. Președintele țării, Klaus Iohannis, insistă ca viitorul premier să nu fi fost condamnat și să nu fie ținta unei anchete în derulare", notează publicația americană.În analiză se mai arată că rezultatul acestor alegeri nu este unul neașteptat, o surpriză fiind, poate, faptul că PNL nu a avut parte de suficientă susținere pentru a construi o majoritate alături de USR, formațiune care "a avut, în campanie, o platformă în care se pledează pentru mai multă transparență la guvernare", scrie realitatea.net