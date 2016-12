Cum va scăpa Constanţa de câinii maidanezi?

5

se poate dar nu se vrea

Romania n-a avut probleme cu cainii in trecut . Hingherii prindeau cainii a caror piele ajungea la fabrica de manusi. La tara si in cartiere cine avea caine il tinea legat sau liber in curte fara sa poata iesi. Cand fata o catea cine dorea oprea unul " negru in cerul gurii " si pe ceilalti ii ducea la garla. Mazare nu vrea sa actioneze deoarece nu va mai primi voturile celor care hranesc maidanezii pe langa blocuri .