Cum va rezolva MAZĂRE problema câinilor maidanezi din CONSTANŢA?

Afacerea "Cainele fara stapan". Vezi in contul caror firme ajung milioane de euro de la bugetul local de Radu Tutuianu RISE PROJECT Miercuri, 24 aprilie 2013, 12:00 Actualitate | Administratie Locala Maidanezi Maidanezi Foto: Agerpres Cainii fara stapan sunt o afacere de multe milioane de euro in Romania. Primariile din marile orase ale tarii au alocat sume foarte mari pentru programe de prinderea, transportul si gestionarea populatiei canine insa rezultatele sunt departe de a fi satisfacatoare. In Constanta, din 2008 pana in 2013 s-au platit circa 9 milioane de lei firmei Puppy Vet pentru prinderea, transportul si gestionarea cainilor fara stapan. Aceasta companie administrata de Constantin Popescu, un fost director de banca condamnat in 2002 la opt ani de inchisoare pentru frauda si gratiat un an mai tarziu, sub semnaturile lui Ion Iliescu si Adrian Nastase.Ultimul contract a fost încheiat în februarie 2013, Primăria atribuind Puppy Vet suma de 1.097.100 RON. CONTRACTE: februarie 2013-1.097.100 RON februarie 2012- 4.388.400 RON februarie 2008-4.168.704 lei RON (la acea dată, firma avea o altă denumire-Alfmob Exim SRL denumire schimbată în Puppy Vet SRL în 2011) Împuternicitul penal Afacerile și litigiile lui Constantin Popescu Afacerile și litigiile lui Constantin Popescu Documentele de înregistrare ale firmei Puppy Vet îl indică pe un anume Constantin Popescu drept împuternicit și administrator al companiei