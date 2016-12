Cum va „Deschide Constanţa“ către mediul de afaceri Claudiu Palaz

3

Sustinem proiectul sidabungalow si trimiterea mumieimazare la bulau

Toti borfasii din ghetou/ Votati sidabungalow/ Mazare noi te iubim/ Ca cat ine nu gasim/ Mazare, mumia ta,/ Un sut in koor iti vom da,/ Si ptr. ca te iubim/ Iata tot ce iti dorim: / Bungalow in iad sa-ti faci/ Cu viermi multi si cu gindaci,/ Cu guitul Nicusor / In cazan sa faceti cor./ Mumiadrogata si partenerul lui, butoiulstalinskaia, ne-au sugrumat cu pretul exorbitant al APEI POTABILE CARE E DE APROAPE TREI ORI MAI MARE decit in alte judete! APA DE CANALIZARE are pretul nebun de peste doua ori mai mare DECIT APA POTABILA IN ALTE JUDETE si, culmea magariei, cantitatea de apa de canalizare din factura ESTE EGALA CU CANTITATEA DE APA POTABILA. Asa cum au aratat clar si alti constanteni, pretul total al apei care ne vine pe factura (apa potabila, apa de canalizare, apa meteo) poate fi redus la un sfert fara nici un fel de probleme!!!. Ma alatur celorlalti constanteni si CER INSISTENT candidatilor la functia de primar al Constantei si de presedinte al CJC sa promita CLAR, IN PROCENTE , LA CIT SE VA REDUCE FACURA ! Doar asa vom sti ca nu ne povestesc "c-o sa fie si mai bine", doar asa vom sti ca vor cu adevarat sa faca ceva concret ptr. noi, doar asa vom sti cu cine sa votam!