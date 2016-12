Cum va arăta Zona Peninsulară după reabilitare

Asociația de Dezvoltare Zona Metropolitană Constanța a prezentat ieri modul în care vor fi implementate cele trei proiecte ce vizează reabilitarea integrată a Zonei Peninsulare, a Pieței Ovidiu și Falezei Constanța. Primul proiect are o valoare de aproximativ 17 milioane de lei și este finanțat prin fonduri europene. Acesta va avea o durată de implementare de 30 de luni, timp în care firma de construcție va executa o serie de lucrări precum: repararea parapetului din beton care susține faleza precum și a celui metalic din extremitatea sa, înlocuirea sistemului de iluminat existent, montarea unor piloni retractabili care vor interzice accesul mașinilor în zonele pietonale și amenajarea spațiilor verzi. De asemenea, va fi montat mobilier urban personalizat pentru Constanța, în stilul Art Nuveau, iar toate lucrările se vor face în sensul păstrării stilului arhitectural de la începutul secolului XX. Cel de-al doilea proiect vizează reamenajarea integrată a Zonei Pietonale din Centrul Istoric al Constanței prin repararea a 21 de străzi. Proiectul are o valoare de 11 milioane de euro și va fi demarat luna aceasta și finalizat în decembrie 2014. Astfel, se va turna beton asfaltic pe Bulevardul Regina Elisabeta, parțial Strada Mircea cel Bătrân și pe Strada Remus Opreanu. Celelalte străduțe vor fi transformate în alei pietonale prin montarea unui pavaj din piatră naturală. În ultima fază, administrația locală are în vedere reabilitarea Pieței Ovidiu cu alte 15 milioane de lei venite de la UE. Și aici, lucrările vor păstra stilul arhitectural de la începutul secolului XX prin montarea unui pavaj din plăci de granit și prin reabilitarea tuturor căilor de acces către zonă.