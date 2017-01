Cum va arăta Guvernul Ponta 2. Haşotti, înlocuit de la Cultură

1

avem guvern

USL se tine de cuvant.A promis noi locuri de munca? A crescut numarul parlamentarilor si ministrilor.Avem un guvern amibă.Sa-i credem pe parlamentari si guvernanti ca vor colabora si vor lucra pentru fericirea noastra? NU ! Pana acum politicianistii de toate culorile s-au injurat si ocarat reciproc si de fiecare data,dupa ce s-au tavalit in noroi,s-au scuturat si s-au lins.Traim in tara secaturilor si lichelelor,in tara in care toti politicianistii au trecut prin toate partidele si au mimat toate convingerile.Sistemul politic romanesc este diabolic.aceleasi partide si aceeasi indivizi care au pus bazele coruptiei,au jefuit si lichidat economia,vin acum cu forte noi sa pozeze in salvatori.Sa fim ,totusi,optimisti.A crescut numarul ministerelor, ministrilor si parlamentarilor.Fiecare va avea sef de cabinete,secretare,soferi,bodigarzi,fiecare isi va aduce neamurile in tot felul de functii bine renumerate.Ponta-Copy este naiv daca-si inchipuie ca va reduce careva vreun post.Analizand lista cu membrii guvernului,avem presimtiri sumbre.Singura noastra speranta de mai bine,omul de inalta cultura si in totalitate integru,e vorba de Hasotti,ne-a parasit,lasand un mare gol in cultura romaneasca.Doamne,si ce planuri marete avea.De la unguri si de la primarul din navodari i s-a tras.Daca tacea,filozof ramanea.