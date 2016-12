Cum va arăta buletinul de vot pentru referendumul de demitere a preşedintelui Traian Băsescu

Cum va arăta buletinul de vot pentru referendumul de demitere a președintelui Traian Băsescu

Hotararea de Guvern privind "aprobarea modelului stampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinelor de vot, al listelor electorale si al proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei" a fost publicata sambata in Monitorul Oficial.A fost publicata de asemenea si o Hotarare a Guvernului "pentru stabilirea masurilor tehnico-organizatorice privind referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei", care prevede ca:Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administratia Bazelor de Date, selecteaza si prelucreaza datele privind cetatenii cu drept de vot, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente actualizate, in doua exemplare, si copii de pe acestea, in 3 exemplare.Tiparirea buletinelor de vot se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Regia Autonoma "Monitorul Oficial".Confectionarea stampilelor cu mentiunea "VOTAT" si a timbrelor autocolante se asigura de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Regia Autonoma "Monetaria Statului", respectiv Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.Ministerul Afacerilor Externe organizeaza si doteaza biroul electoral pentru sectiile de votare organizate in afara tarii, precum si sectiile de votare din strainatate ale Romaniei, furnizeaza, in timp util, datele necesare pentru numerotarea acestora si stabileste necesarul de timbre autocolante si stampile cu mentiunea "VOTAT" pentru sectiile de votare din strainatate.