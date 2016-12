Cum ţine iarna sub control Primăria Cernavodă

Cum ține iarna sub control Primăria Cernavodă

Ninsorile abundente din ultimele 48 de ore au pus pe jar autoritățile publice locale din Cernavodă, care au constituit un comitet pentru situații de urgență, pregătit să intervină la orice oră pentru prevenirea riscurilor în această perioadă. Peste zece utilaje de deszăpezire lucrează la foc continuu, zi și noapte, pentru înlăturarea omătului din oraș.Utilajele de deszăpezire au pornit în teren încă de la primii fulgi de zăpadă. Astfel, cele șase buldoescavatoare, trei mașini cu lame, și cele cinci freze s-au luptat la foc continuu cu viscolul puternic pentru a preveni blocajele rutiere pe arterele principale din oraș. Totodată, 75 de angajați ai Gospodăriei Comunale au pornit în teren pentru a înlătura zăpada de pe trotuare, parcuri și curțile unităților de învățământ.De asemenea, Comitetul format din reprezentanți ai Primăriei Cernavodă, Direcția de Asistență Socială, Spitalul Orășenesc, Poliția Locală, Poliția Națională, SC Utilități Publice SRL și SC Gospodăria Comunală SRL, sub coordonarea primarului Gheorghe Hânsă, a reușit să țină sub control vitregia iernii. Până în prezent au fost adăpostite șase persoane, la Adăpostul Sfânta Maria din Cernavodă, patru familii nevoiașe și o biserică au beneficiat de reabilitarea rețelei de încălzire. De asemenea, cartierele limitrofe Cochirleni și Hinog care erau izolate de omăt au fost deszăpezite.Primăria Cernavodă și Comitetul pentru situații de urgență va sta non stop la dispoziția cetățenilor, în special, la dispoziția persoanelor vârstnice, bolnave sau nevoiașe, pentru sprijin la deszăpezire în curți, medicamente sau hrană. În acest sens locuitorii orașului sunt rugați să apeleze la numerele de telefon: 0241.236.256- Dispecerat, 0736.333.346- Poartă Primărie.