Cum şi-au câştigat parlamentarii constănţeni primii bani

Cum și-au câștigat parlamentarii constănțeni primii bani

Îi vedem la televizor, puși la patru ace, îmbrăcați în costume scumpe, iar doamnele în rochii superbe, cu tocuri și cu poșete de mii de euro. Din când în când, apoi și în mijlocul oamenilor stând de vorbă cu ei și ascultându-le problemele sau încercând să-i convingă să-i voteze. Este vorba despre cei 12 deputați și patru senatori din județul Constanța. Totuși, în afara faptului că au statut special de parlamentari, lăsând la o parte partidele din care fac parte, sunt și ei oameni care au pornit de jos. Acum, pe lângă faptul că sunt parlamentari, cei mai mulți dintre ei sunt oameni de afaceri.Deputatul PDL Maria Stavrositu face parte din noua generație de politicieni. Are 38 de ani iar profesia de bază este cea de profesor de matematică. Totuși, prima „meserie” pe care a avut-o până să-și finalizeze studiile a fost cea de meditator.„Mi-a plăcut să-mi câștig proprii mei bani chiar dacă părinții mi-au oferit tot ce era nevoie. Atunci când eram studentă dădeam meditații la matematică. Imediat după ce am terminat facultatea am dat concurs la Universitatea «Ovidius» și am câștigat postul de preparator”, a declarat Maria Stavrositu.Tot din meditațiile la fizică și matematică și-a câștigat primii bani și deputatul PSD, Manuela Mitrea, care, în momentul de față, pe lângă faptul că este parlamentar are la bază două calificări. Cea de inginer mecanic și cea de notar.„Am intrat din prima la facultate. Îmi doream foarte mult să ajung inginer mecanic iar visul mi s-a îndeplinit. Mai târziu, am urmat și Dreptul iar astăzi sunt notar public. Mi-a plăcut dintotdeauna să fiu pe picioarele mele, să-mi câștig proprii bani de chel-tuială. Încă din liceu dădeam meditații la matematică și la fizică. Am continuat această preocupare și în facultate”, a povestit Manuela Mitrea.Cristina Dumitrache are 29 de ani, studii de afaceri și limbi străine la University College of London și, din noiembrie 2008, este deputat PSD de Constanța. Deși face parte dintr-o familie foarte înstărită, ea consideră că, în viață, ai foarte mult de câștigat atunci când îți câștigi singur propria existență.„Atunci când veneam în vacanțe în România, lucram recepționer la un hotel din Venus. Chiar și în Anglia, studentă fiind, am lucrat part-time. Vindeam ursuleți de pluș într-un magazin. A fost o experiență din care am învățat foarte multe, mai ales în privința relațiilor interumane”, a spus Cristina Dumitrache.Și deputatului PSD, Antonella Marinescu, i-a plăcut munca de mică.„Am absolvit Facultatea de Industrializare a Lemnului din Brașov și am lucrat zece luni ca inginer. Apoi am intrat în afacerea familiei dar am pornit de jos. Am fost prima dată supraveghetoare în alimentară, apoi casieră. Totul s-a schimbat când mama (n.r. – patroana magazinului) a plecat din țară pentru trei săptă-mâni și mi-a spus: «descurcă-te până mă întorc eu». A trebuit să preiau conducerea. Nu știam cum se face o factură, cum se completează un cec. Când s-a întors le învățasem pe toate, ba făcusem chiar și un raion de produse cosmetice”, a povestit Antonella Marinescu.Hamali în port și pe ogoarePrima meserie practicată de deputatul PDL, Constantin Chirilă, a fost cea de economist. „Nu am avut timp să practic o altă meserie decât cea în care sunt calificat. Am terminat liceul și apoi am plecat în armată. Apoi a urmat facultatea. Am terminat ASE-ul în 1985, la Iași, și am fost repartizat în județul Constanța la ferma IAS Amzacea”, a spus Chirilă.În schimb, colegul său de partid, Zanfir Iorguș, a lucrat pentru prima dată ca mecanic la un sistem de irigații, în vacanța de la liceu.„Am stat doar două săptămâni acolo, apoi în toate vacanțele și de la liceu și de la facultate am lucrat în agricultură. Mă ocupam de cultura pepenilor și eram foarte bine plătit. După ce am terminat facultatea am devenit inginer constructor nave”, a povestit Iorguș.Și deputatul PSD Eduard Martin a avut o meserie interesantă până să-și finalizeze studiile. Mai exact, primii bani i-a câștigat ca manipulator de saci în port. „Aveam 18 ani și voiam cu orice preț să-mi câștig banii mei, să nu stau la mâna părinților. Inițial, am lucrat ca manipulator de saci în port, apoi am fost avansat. Făceam avizele de expediție pentru navele care descărcau marfă în port. După facultate am lucrat ca preparator universitar și asistent universi-tar”, a spus Eduard Martin.Tot la munci grele s-a expus și deputatul PNL, Mihai Lupu.„Am lucrat de la 14 ani. Tata muncea pe tractor iar eu eram plătit ca să urc sacii pe combină. Cu banii câștigați îmi cumpăram rechizite pentru școală. După liceu am lucrat operator chimist și mecanic, iar după facultate economist”, a spus Mihai Lupu.Nici colegul său de partid, deputatul PNL, Gheorghe Dra-gomir, nu s-a dat la o parte de la muncă. Încă din liceu, el a început să lucreze pe șantierul arheologic. „Mi-a plăcut să muncesc și am început încă din liceu. Făceam săpături arheologice pe șantierul de la Histria. Atunci l-am cunoscut și pe Puiu Hașotti. El era deja arheo-log. Eram atât de pasionat de ceea ce făceam încât mă gândeam să dau la Arheologie. Între timp, m-am răzgândit și am terminat Științe Economice”, a declarat Dragomir.La rândul lui, senatorul Puiu Hașotti spune că primul salariu l-a câștigat din meseria de profesor. „Am lucrat aproape un an ca profesor la Școala Generală din Niculițel, județul Tulcea. Atunci am luat primul meu sa-lariu. Apoi, am venit la Constanța unde am lucrat ca muzeograf la Muzeul de Istorie”, a spus Puiu Hașotti.Deputatul UDTTMR, Aledin Amet, este licențiat în două specializări, cea de filolog și cea de istoric. Prima meserie pe care a practicat-o a fost cea de operator calculatoare, urmată de cea de redactor-șef la o revistă și cea de bibliotecar.Menționăm că deputatul Matei Brătianu (PSD) și Ibram Iusein (UDTR) și senatorii Alexandru Mazăre (PSD), Mircea Banias (PDL) și Nicolae Moga (PSD) nu au putut fi contactați.