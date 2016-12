Cum se va schimba faţa Năvodariului în următorii ani

2

Mult iubite si stimate tovarase Niciolae Matei

Cu netarmurita mandrie patriotica si revolutionara, am luat la cunostinta de maretili dumneavoastra realizari. Realizarili dumneavoastra sunt si realizarili muncipiului frate Constanta.Tovarese Matei,vad ca va mandriti cu saracii orasului.Si noi ne mandrim cu nevoiasii municipali.Cu cat avem mai multi nevoiasi in oras cu atat ne mandrim mai mult.Glorie tie,partid al saracilor ! Peste 200 de persoane provenite din familii nevoiase,inseamna o realizare la nivelul unui oras din Romania mileniului III.Traiasca clasa nevoiasilor romani in frunte cu tovarasul Niciolae Matei,omul cu mintea cea mai nevoiasa ! Tovarese Niciolae Matei,stim ca ziarul Telegraf este un ziar serios.Ziarul Telegraf vine devreme acasa si "se culca" numai cu tovarsul Nicusor si tovarasul cu Mazare. Ei dorm trei intr-un pat.Spre deosebire de ziarul Telegraf,gazeta Cuget Liber "se culca" cu cine plateste cate un omagiu.Rusine ! Interventiile dumneavostra repetate,imi aduc aminte de musca ecologica.Musca ecologica sau musca de balegar se mai numeste euromusca de cotet.Cu cat ai mai mult balegar in cotet cu atat ai mai multe muste de balegar.Nu poti sa scapi de ea nici cu pliciul de balegar,asa cum nu pot sa scap eu de poza eurotovarasului Matei.Tovarese Matei,vreau sa va intreb ceva.Cu tarnacopul ati incercat ? Ati incercat sa le oferiti un tarnacop sau o lopata ? Eu am dorit sa-mi aduca Mosul o bidinea.Uite ca Mosul mi-a pus o bidinea sub bradul de anul nou.Dumneavostra ati incercat sa le oferiti saracilor o cazma sau o lopata sau o masina de spart betoane ? Cu astea nu va laudati ? Am inteles,dumneavoastra aveti numai masini de spart banci si bancomate.Sa ne traiti tovarese Matei ! Traiasca saracia socialista !