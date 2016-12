Cum se relaxează politicienii? Trag cu puşca sau se bat

Cum se relaxează politicienii? Trag cu pușca sau se bat

Pasiunile și hobby-urile oamenilor sunt multiple și diferă de la persoană la persoană. Dacă oamenii mai calmi preferă să-și petreacă timpul liber citind sau uitându-se la filme, cei dependenți de adrenalină sunt adepții unor activități mai antrenante, precum sporturile extreme. De la această regulă nu face excepție nici scena politică constănțeană. Fie că este vorba despre consilieri sau primari, majoritatea aleșilor locali au pasiuni care nu sunt legate de funcția în care se află, dar pe care le practică cu plăcere în timpul liber. „Sunt considerat cel mai ecologist dintre vânători“ Președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, are un hobby destul de comun în rândul politicienilor români, el fiind pasionat de vânătoare. Motivul principal pentru care practică această activitate este ieșirea în natură în sine. „Îmi place foarte mult natura, sunt un om care s-a născut în munți, dar mult timp am practicat meseria de scafandru. Acum simt nevoia să mă destind în regiunile muntoase. Din acest motiv aleg să merg la vânătoare.” În privința împușcării animalelor, liderul UNPR din județ afirmă că, de cele mai multe ori, este luat peste picior de colegii de expediție și este numit „cel mai ecologist dintre vânători”. „Nu-mi place să împușc animale, eu merg doar de dragul naturii în sine. Chiar râd colegii mei de mine că împușc un mistreț o dată la nu știu cât timp.”, a declarat Lipoveanu. Consilierul kick-boxer O pasiune mai puțin întâlnită o are consilierul municipal Odiviu Cupșa. Acesta se declară mare amator al kick-boxing-ului, sport pe care a avut ocazia să îl practice în Thailanda. „Îmi place foarte mult acest sport. Am avut ocazia să îl practic cu boxeri thailandezi”. În ceea ce privește alte pasiuni, penelistul menționează că este iubitor de călătorii și că a reușit până acum să vadă peste 50 de țări. „Ca și regiuni preferate îmi plac țări precum Anglia și Scoția care au peisaje foarte frumoase”. De asemenea, el afirmă că îi plac filmele „cu temă deșteap-tă”, cărțile autorilor clasici și este iubitor de poezie. „Îmi place foarte mult literatura, este dificil să alegi un autor sau o carte anume deoarece personalitatea umană este atât de complexă încât te poți regăsi în mai mult de o operă. În general, îmi plac autorii clasici francezi și ruși, filozofia greacă și germană și iubesc foarte mult poezia. Chiar și eu mai scriu poezii la evenimentele din familie”, afirmă consilierul penelist. „Îmi plac filme precum Zorba Grecul și Casablanca“ Primarul PNL din orașul Techirghiol, Adrian Stan, face parte din categoria oamenilor care, în timpul liber, preferă să se delecteze cu o carte sau un film. Hobbyurile sale includ filmele clasice și cărțile autorilor de renume mondial. El menționează că nu este amator al sporturilor extreme și că preferă plimbările ușoare. „Îmi plac filmele clasice precum Zorba Grecu și Casablanca. Și în privința autorilor sunt destul de clasic. Îmi place Dostoievski, îmi place Kafka foarte mult!” Antonella Marinescu, instructor de scuba diving Pesedista Antonella Marinescu și-a dus pasiunea pentru scuba diving la un alt nivel. Deputata este de ceva vreme instructor în acest domeniu, ambii săi fii primind brevet datorită ghidajului mamei. „Suntem o familie de «scuberi». Și eu și soțul meu avem această pasiune. Cel mai recent, l-am instruit pe băiețelul meu în vârstă de 10 ani. El are acum brevet open-water junior. Și fiul meu cel mare este brevetat de mine.” De asemenea, ea declară că îi plac toate sporturile extreme ce țin de apă și că preferă locațiile unde există mare și este cald.