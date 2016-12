Cum sabotează Autostrada Soarelui staţiunea Mamaia

Cum sabotează Autostrada Soarelui stațiunea Mamaia

Aleșii locali ai municipiului Constanța s-au reunit, ieri, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local. Cel mai dezbătut proiect a fost cel care a vizat taxa de promovare a stațiunii Mamaia. La ședință au fost prezenți, în calitate de invitați, și reprezentanții Asociației Patronale Mamaia. Astfel, președintele Nicolae Bucovală a expus motivele pentru care această taxă este imperios necesară."Nu este normal ca numai autoritatea locală să se implice în promovarea stațiunii Mamaia, ci și agenții economici care desfășoară activități acolo. Am stat de vorbă cu cei care sunt membri ai asociației și toți au fost de acord să dea bani pentru susținerea acestui proiect. Trebuie să avem mare grijă cu promovarea stațiunii Mamaia, deoarece considerăm că stațiunea are nevoie de o promovare masivă. Nu toți cei care desfășoară activități în Mamaia sunt membri și de aceea numai prin Primăria Constanța putem gestiona sumele colectate. Se va face un cont special la o bancă, denumit taxa de promovare și acolo se vor duce banii pentru noi, iar restul va rămâne în conturile primăriei", a declarat Nicolae Bucovală.El a explicat și că stațiunea Mamaia ar putea să se afle în pericol din cauza Autostrăzii București-Constanța, motiv pentru care o promovare mult mai mare este neapărat necesară. "Autostrada Soarelui poate deveni un pericol pentru stațiunea Mamaia. Turiștii care vin pe această rută ar putea să nu mai iasă prin Constanța pentru a veni spre Mamaia. Ei ar putea prefera să o țină pe autostradă și să se ducă spre sudul litoralului, atrași fiind și de prețurile mai mici de acolo. Tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri și să o promovăm așa cum trebuie", a mai spus Bucovală.La rândul lui, primarul Radu Mazăre a spus că și el personal se implică pentru a promova stațiunea și a dat exemplu noul imn al stațiunii, unde el cântă alături de Loredana Groza. În cele din urmă, consilierii locali constănțeni au votat proiectul de hotărâre privind taxa de promovare a stațiunii Mamaia. Totuși, doi dintre aceștia, respectiv, democrat-liberalii Sorina Tușa și Iustin Fabian Roman, s-au opus proiectului. De altfel, pe parcursul ședinței, aceștia au cerut mai multe explicații privind aplicarea unei noi taxe agenților economici ce-și desfășoară activitatea în stațiunea Mamaia.În ceea ce privește încasarea acestei taxe, ea trebuie achitată până la 1 iunie pentru spațiile de locuit și agenții economici, iar pentru cei care încep activitatea după această dată, termenul de plată este de 30 de zile. Reprezentanții autorității locale au spus că, din calculele lor, banii colectați din această taxă ar trebui să fie de aproximativ 600.000 euro.Astfel, proprietarii de hoteluri sau de pensiuni, patronii de cazinouri sau de magazine, dar și cei care au apartamente în stațiune vor plăti o taxă anuală cuprinsă între 100 și 4.000 de lei. Cel mai mult, adică 4.000 de lei pe an, vor plăti proprietarii de hoteluri și cazinouri. Cei care au cluburi, terase și restaurante ar urma să achite o taxă de 3.500 de lei pe an. Proprietarii de moteluri, vile, cabane, campinguri și pensiuni vor plăti 3.000 de lei pe an. Farmaciile, atelierele foto, sălile de jocuri și spălătoriile auto ar urma să plătească 2.000 lei anual. Totodată, chiar și cei care fac comerț ambulant ar urma să plătească o taxă anuală între 400 și 1.000 de lei, iar pentru proprietarii de case și apartamente taxa va fi de 100 de lei pe an.Conform proiectului, din această taxă, 30% va reveni Primăriei Constanța, iar restul de 70% se vor duce în contul deschis de Asociația Patronală Mamaia, care ar urma să finanțeze participarea la evenimente și târguri de profil din țară și din străinătate.