Cum să supravieţuieşti fără bani şi cu datorii

Ghidul primăriilor lovite de criză

Cum să supraviețuiești fără bani și cu datorii

Primarii comunelor constănțene se văd puși în situația de a se descurca în 2011 cu bugete mult mai mici față de anul trecut. Cei mai mulți se plâng de faptul că și fondurile din 2010 au fost destul de restrânse. Din acest motiv, primarii afirmă că s-au acumulat foarte multe datorii, pe care legea îi obligă să le achite înainte să pună în practică orice alt proiect nou. Comuna Topalu se află pe lista localităților care au avut bugetul pe 2011 redus aproape la jumătate în raport cu cel de anul trecut. Potrivit declarațiilor primarului din Topalu, Gheorghe Murat, fondurile pe anul acesta sunt cu 40% mai mici față de 2010. Acest aspect, declară el, îl va împiedica să implementeze pro-iecte noi din bugetul local. Totuși, pentru administrația locală din Topalu există și motive de bucurie. Primăria nu are de achitat datorii pentru proiectele de anul trecut, fiind la zi și cu plata tuturor facturilor. În ceea ce privește inițiativele noi, primarul PSD afirmă că va recurge la cofinanțările și proiectele pe care le are în vedere Consiliul Județean. Bugete locale, mai mici cu 20% Primarul PSD din localitatea Mircea Vodă, Dumitru Dedu, declară că anul acesta va fi nevoit să se descurce cu un buget mai mic cu 20% față de 2010. De asemenea, pentru a putea face angajări și achiziții noi, administrația locală din Mircea Vodă trebuie să-și achite datoriile de 40.000 lei față de firma care a lucrat la extinderea clădirii primăriei. Deși declară că bugetul pe anul acesta este destul de limitat și nu-i va putea permite să facă foarte multe proiecte noi, Dedu afirmă că va încerca, totuși, să investească într-o serie de lucrări de infrastructură. Astfel, se vor termina lucrările pentru aleile pietonale realizate în proporție de 50% și se vor începe cele pentru pietruirea drumurilor din localitate. Dacă în privința salariilor angajaților primăriei, Dedu speră să reușească plata lor, referitor la banii pentru persoanele care au în grijă oameni cu handicap, fondurile sunt insuficiente și nu acoperă toate cele 12 luni. „Cu salariile angajaților sperăm să o scoatem la capăt. Vor fi probleme, însă, în privința salariilor pentru cei care au în grijă persoane cu handicap. Banii ajung doar până în luna iulie. Totuși, sperăm să se soluționeze că și anul trecut am avut proble-ma asta, dar până la urmă s-a rezolvat”, a afirmat Dumitru Dedu. 2010 fără minusuri Aceeași reducere a bugetului se va resimți și în comuna Corbu, bugetul local fiind diminuat tot cu aproximativ 20%. Singurul avantaj este faptul că aici nu există datorii de plătit. Primarul localității, Marian Gălbinașu, afirmă că „mulțumită lui Dumnezeu”, a reușit să termine anul 2010 fără minusuri. În privința plății salariilor pentru angajații primăriei și pentru cadrele didactice, Gălbinașu spune că nu vor exista probleme, situația fiind „destul de echilibrată”. Totuși, și el ca și ceilalți primari, se vede în imposibilitatea de a implementa proiecte noi din acest buget „foarte mic”. Comunele verzi Pentru a putea face totuși ceva pentru comunele lor, primarii din Mircea Vodă și Corbu au în plan o serie de proiecte „verzi” pentru care vor apela la surse de finanțare externe, fie din partea Guvernului, fie de la fondurile europene. Marian Gălbinașu, primarul localității Corbu dorește să atragă bani europeni către un proiect de amplasare a unor surse de energie eoliană și solară pentru câteva clădiri din comună. Și primarul din Mircea Vodă se va baza pe energia regenerabilă în 2011. Astfel, dispensarul, școala și extinderea primăriei din Mircea Vodă, precum și dispensarul din Satu Nou, vor beneficia de fondurile alocate de la Guvern prin programul „Casa Verde”.