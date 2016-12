Cum s-au pregătit primăriile pentru iarnă

Cu toate că temperaturile de afară sunt destul de scăzute, pentru sfârșitul lui noiembrie, vremea a fost destul de iertătoare cu județul Constanța și cu bugetele primăriilor. Totuși, administrațiile locale din județ nu s-au culcat pe o ureche, făcându-și proviziiși pregătindu-se serios pentru iarnă. Din declarațiile câtorva dintre primarii localităților din județul nostru, iarna poate să vină. Primarul din 23 August, Mugur Mitrana, afirmă că administrația locală este pregătită din toate punctele de vedere. Potrivit lui Mitrana, anul acesta a fost încheiat un contract de prestări servicii pentru utilajele de deszăpezire mult mai avantajos decât cel cu Drumurile Județene. „Am semnat un contract de prestări servicii, prin care suntem obligați să plătim doar în momentul în care oamenii și utilajele acționează, nu și pe perioada când stau în stand-by, cum solicitau cei de la Drumurile Județene. Avem în jur de cinci utilaje, adică două lame, o freză, care este cea mai importantă, un caterpiller al primăriei, nisip și sare avem deja pe stoc. Suntem pregătiți din toate punctele de vedere”, a declarat Mitrana. În privința combustibilului pentru școli, liderul administrației locale 23 August a declarat că nu vor exista probleme, aceasta fiind o prioritate pentru primărie. „Nu am avut probleme niciodată, facem calculele din timp, păstrăm bani special pentru combustibil”, a spus Mugur Mitrana. Drumul Techirghiol - Eforie, cel mai problematic Edilul localității Techirghiol, Adrian Stan, spune că primăria s-a pregătit pentru zăpezile de iarna aceasta, raportându-se la cele de anul trecut. „Ne-am pregătit proporțional cu anul trecut, care a fost unul destul de bogat în zăpadă. Avem trei utilaje ale primăriei și am făcut contract pentru încă trei. De obicei, este nevoie de o intervenție mai amplă pe drumul dintre Techirghiol și Eforie, unde vom monta și câțiva parapeți. Noi suntem pregătiți, avem tot ce ne trebuie, avem sare, avem în jur de 30 de tone de nisip, dar sperăm să fie o iarnă ușoară pentru toată lumea”, a declarat Stan. Investițiile în acest sens au costat aproximativ 7.000 de euro, spune primarul, adăugând că, în privința combustibilului pentru școli și celelalte instituții, administrația locală „stă bine cel puțin până la sfârșitul lunii ianuarie”. „Suntem dispuși să ajutăm și vecinii“Primăria Hârșova este pregătită serios pentru iarnă, având utilaje și materiale pe stoc încât să ajute și localitățile din jur. Potrivit edilului Tudor Nădrag, în anii anteriori, administrația locală a oferit ajutor comunelor Ciobanu și Ghindărești și este dispusă să ofere sprijin vecinilor și în sezonul rece 2011-2012. „Avem totul pregătit, ca în fiecare an. Avem utilajele noastre proprii, avem material antiderapant, din punctul acesta de vedere nu sunt probleme. Suntem dispuși să ne ajutăm vecinii”, a declarat Nădrag. Primarul a specificat că singurul punct slab în strategia pentru iarnă este cel privind lipsa de combustibil pentru unitățile de învățământ. „Singura problemă pe care o avem vizează fondurile necesare achiziționării de combustibil pentru unitățile de învățământ de școlari și preșcolari. Prima tranșă am asigurat-o din bugetul local, sperăm ca, pentru următoarea perioadă, să primim bani de la Consiliul Județean. Anul trecut, ne-au ajutat, sperăm să o facă și anul acesta”, a declarat primarul orașului Hârșova. Stocul de anul trecut, folosit și iarna aceasta Potrivit primarului orașului Cernavodă, Mariana Mircea, administrația locală încă mai are nisip și clorură de calciu rămase pe stocul de anul trecut. „Vom semna contractele pentru utilaje de deszăpezire, pentru că primăria nu deține utilaje proprii. Avem rămase materiale antiderapante pe stoc și vom mai cumpăra și anul acesta încât să fie suficiente. Suntem pregătiți, nu cred că vom avea probleme”, a declarat Mariana Mircea.