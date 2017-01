Cum s-au împrietenit liberalii constănţeni cu Mazăre

Cum s-au împrietenit liberalii constănțeni cu Mazăre

Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că Radu Mazăre va candida în mod sigur și anul viitor la Primăria Constanța. Dragomir a menționat că protocolul USL obligă partidele membre să-i susțină pe cei care ocupă funcțiile actualmente la alegerile din 2012, putând să propună alt candidat doar în eventualitatea în care persoanele puse în discuție nu au procente mari în sondaje. „Din câte știu eu, Mazăre va candida și anul viitor. Protocolul pre-vede așa: dacă la primărie este un membru PSD, va rămâne un membru PSD, dacă la Consiliul Județean este PSD, va rămâne tot PSD. În cazul în care domnul Mazăre se răzgândește sau nu va ieși bine în sondaje, atunci vom veni și noi cu o propunere, desigur și aceasta va fi făcută în funcție de sondaje”, a declarat liderul liberalilor din Constanța. Cu privire la semnarea protocolului Uniunii Social Liberale, Dragomir a menționat aceasta va fi finalizată joi, 10 martie, în jurul orei 14.00. Locația unde va avea loc oficializarea documentelor nu a fost stabilită, dorindu-se din ambele părți un spațiu neutru. Potrivit declarațiilor lui Dragomir, în data de 2 martie, membrii celor trei partide s-au întâlnit la București unde au primit un acord pentru încheierea protocolului, semnarea oficială urmând să aibă loc în cursul săptămânii viitoare. Dragomir afirmă că la întrevedere vor participa toți președinții organizațiilor din județ de la PNL, PSD și PC, „inclusiv Radu Mazăre”. „Mi-a fost greu să cred că Uniunea va funcționa“ Gheorghe Dragomir a afirmat că funcționalitatea parteneriatului dintre PNL și PSD nu l-a convins în primă instanță, dar că la momentul actual este de părere că lucrurile vor fi echilibrate la alegerile din 2012. „Acest parteneriat este 50%-50%, iar forța PNL se va simți în întreaga țară. Și mie mi-a fost greu să cred la început că această uniune va funcționa, dar acum nu mai am dubii. Este o uniune absolut necesară”, afirmă Dragomir. Referitor la influența pe care Radu Mazăre și PSD-ul o au la nivel județean, Dragomir a declarat că va exista egalitate de drepturi pentru ambele partide și că va încerca să apropie membrii PSD și PNL pentru o mai bună colaborare. „Vom încerca să îi apropiem ca să colaboreze mai bine. La consiliile locale ale primăriilor din județ unde există actualmente un singur consilier PNL, la anul sigur vom avea mai mulți. Tot așa și PSD-ul, unde are mai puțini oameni, anul viitor va avea mai mulți. Nu va fi ușor, dar determinarea este mare”, spune Dragomir. „S-au dus la PDL ca să primească și ei ceva“ Referitor la afirmațiile primarului de la Techirghiol, Adrian Stan care îl numea în urmă cu două zile pe Dragomir „fiul lui Gaddafi” și îl acuza de plecarea membrilor din partid, președintele PNL a afirmat că îi va spune personal părerea sa deoarece consideră „că rufele se spală în familie”. Despre plecarea membrilor PNL către PDL, Dragomir spune că „s-au dus ca să primească și ei ceva”. „Inițial, chiar am crezut că sunt membri care pleacă din partid, dar după aceea ne-am dat seama despre ce este vorba. Pe acei pensionari i-am văzut și la noi, i-am văzut și la Mazăre și acum la PDL. (…) Sunt niște oameni care sigur o să voteze cu PSD, sunt oameni sărmani, de stânga. I-am zis lui Gigi (n.r. Chiru), poți să le dai tu oricâte sacoșele le-ai da, ei tot cu PSD votează. În plus, ei nu au călcat niciodată pragul partidului, iar la un moment dat au fost chiar excluși”, a declarat Gheorghe Dragomir.