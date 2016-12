Cum s-a sărbătorit „Ziua Armatei“ în judeţul Constanţa

Cum s-a sărbătorit „Ziua Armatei“ în județul Constanța

Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, ziua de 25 octombrie este Ziua Armatei Române, o zi de glorie și de cinstire pentru eroismul și jertfele prin care, de-a lungul vremii, oștirea noastrăși-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea națională și integritatea teritorială a statului român. Evenimentul a fost marcat așa cum se cuvine în mai multe localitățidin județul Constanța.În localitatea Mihail Kogălniceanu, Ziua Armatei Române a fost marcată prin manifestări militare, religioase și culturale. La eveniment au fost prezente oficialități ale administrației publice locale, reprezentanți ai armatei române, ai US Army, comandanți de unități, cadre militare în rezervă și retragere. Festivitatea a început cu intonarea Imnului de Stat al României, fiind urmat de scurte alocuțiuni a celor prezenți. În cadrul festivității, reprezentanții bisericii ortodoxe române au ținut o slujbă de pomenire în memoria celor căzuți la datorie. Cu acest prilej, au fost depuse coroane și jerbe de flori, din partea autorităților locale, la Monumentul Eroilor Regimentului 36 Infanterie, în memoria ostașilor căzuți pentru independența și suveranitatea țării. Cei prezenți au ținut și un moment de reculegere în memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă. La final, elevi ai școlii din localitate au susținut un scurt moment artistic.Legat de acest eve-niment important, primarul localității Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, și-a exprimat recunoștința și admirația pentru toți cei care sunt sub arme, cu ocazia Zilei Națio-nale a Armatei Ro-mâne.„De Ziua Națională a Armatei Române, mesajul meu este acela al recunoștinței și admirației pentru toți cei care sunt sub arme, pentru familiile lor, cele care îi susțin în tot ceea ce fac, pentru întreg corpul Armatei Române, activ și în rezervă. Ziua de 25 octombrie este și va rămâne o zi plină de semnificații pentru poporul român. Gândul mă poartă la sacrificiul eroilor miilor de ostași de-a lungul istoriei, dar și la sacrificiul cu care militarii români își îndeplinesc misiunile în teatrele de operații din întreaga lume”, a declarat primarul Ancuța Belu.MangaliaLa Mangalia, manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Armatei Române s-au desfășurat în Piața Republicii. Pe lângă primarul Cristian Radu, la festivități au mai luat parte reprezentanți ai Forțelor Navale, comandanți de mari unități și unități, membri ai asociațiilor și ligilor de marină, cadre militare în rezervă și retragere, veterani de război. Evenimentul a debutat cu ceremonialul militar și depunerea de coroane.„Este un moment emoționant și mă bucur că am participat la festivitățile dedicate Zilei Armatei Române, alături de veteranii de război pe care i-am declarat recent cetățeni de onoare ai Mangaliei. Ne mândrim cu acești oameni care au luptat să-și apere țara chiar cu prețul vieții. Totodată, se cuvine să aducem un omagiu eroilor neamului și mă bucur că astăzi au venit în număr mare cetățeni ai orașului și copii, pentru a-și cinsti eroii, semn că Mangalia este o comunitate unită”, a precizat primarul Mangaliei Cristian Radu. Festivitățile dedicate Zilei Armatei Române s-au încheiat la Mangalia cu defilarea Gărzii de Onoare, spre încântarea numeroasei audiențe.MedgidiaLa Medgidia, manifestările organizate au debutat prin întâmpinarea oficialităților și darea onorului, intonarea Imnului de Stat, urmate de oficierea serviciului religios de pomenire a ostașilor decedați, la Monumentul Eroului Român din Medgidia. Totodată, au fost înmânate plachete jubiliare, decorații, distincții precum și medalii celor care au participat la competițiile sportive organizate de garnizoana din localitate.„Trăim astăzi o zi importantă în viața României, o zi însemnată în calendarul țării noastre pentru că Armata Română este cea mai iubită instituție publică și este cea care garantează libertatea, democrația și pacea în această țară. Fie ca pacea să fie garantată pentru multă vreme de acum încolo”, a declarat edilul, Marian Iordache.