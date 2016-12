Cum îţi vine Primăria Constanţa în ajutor dacă te doboară căldura

Cum îți vine Primăria Constanța în ajutor dacă te doboară căldura

Reprezentanții Primăriei Constanța au luat măsuri de prevenție pentru a veni în ajutorul celor care nu fac față temperaturilor destul de ridicate și gradului de disconfort termic accentuat.Drept urmare, administrația publică locală a instalat dozatoare de apă rece în următoarele locații: Club pensionari, Km 4-5, Șoseaua Mangaliei, nr. 86, Club pensionari Far, strada Aurora, nr. 2, bl. PF1, Pavilion de vară pentru pensionari amenajat în parcul de la Teatrul de Stat „Oleg Danovski”, Pavilion de vară pentru pensionari, amenajat în parcul din Tomis II, Pavilion de vară pentru pensionari, amenajat în parcul de la Casa de Cultură, Pavilion de vară pentru pensionari, amenajat în parcul din Faleză Sud (Poarta 6), Pavilion de vară pentru pensionari, amenajat în Parcul Tăbăcărie - Țara piticilor, Pavilion de vară pentru pensionari, amenajat în piațeta Badea Cârțan, Pavilion de vară pentru pensionari, amenajat în parcul de la CET, Pavilion de vară pentru pensionari, amenajat în parcul de la Gară, Club pensionari Poarta 6 - strada Brizei, bl. FD3 și Club pensionari Casa de Cultură, b-dul Lăpușneanu, nr. 66, bl. LE 9.Pe lângă cele 12 centre, Primăria Constanța, în parteneriat cu SC RAJA SA, a amplasat alte șase corturi dotate cu dozatoare de apă rece și asistență medicală de urgență, în următoarele locații: Poarta 2, lângă stația RATC, Delfinariu, stația RATC cu direcția de mers spre Mamaia, Mircea cel Bătrân, în fața Centrului Militar Zonal, stația de autobuz, Tomis III, în apropiere de ANAF, Spitalul Județean Constanța - pe str. Nicolae Iorga și City Park Mall.Mai mult, Serviciul Inspectorat Protecție Civilă din cadrul Primăriei Constanța are în planul său de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență asigurarea fiecărui punct de prim-ajutor cu personal medical specializat care va acorda asis-tență medicală de urgență între orele 10.00 și 18.00, în situația în care va intra în vigoare codul galben de caniculă. În plus, se asigură stropirea carosabilului.Pe de altă parte, constănțenii pot semnala permanent orice problemă la telefoanele 0241/55.00.55 și 0241/48.81.66.