Cum îşi bate joc CNADNR de mii de oameni. "La fiecare ploaie, avem inundaţii din cauza lor"

Cum își bate joc CNADNR de mii de oameni. "La fiecare ploaie, avem inundații din cauza lor"

Primăria Crucea lansează un apel disperat către CNADNR: „Nu vă mai bateți joc de oameni!“. De ani de zile, Compania Națională de Drumuri a început o lucrare pe care nu a dus-o la bun sfârșit, efectele fiind foarte grave pentru comună:la fiecare ploaie mai mare zeci de gospodării sunt inundate, iar locuitorii sunt obligați să circule pe șosea, deoarece trotuarele au fost distruse.De mai bine de șase ani, o investiție de amploare, începută de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) și abandonată la scurt timp, face viața un chin pentru mii de oameni din comuna Crucea și din localitățile aferente, Stupina și Gălbiori. Fără trotuare, cu șanțuri și gropi pe marginea drumului, copiii sunt nevoiți să-și croiască drum spre școli și grădinițe printre mașinile care tranzitează în viteză Drumul European 60. De multe ori, mai ales toamna și iarna, cei mici ajung la școală plini de noroi și uzi la picioare. Însă, cel mai grav lucru este pericolul care îi pândește pe pietoni circulând pe carosabil.De asemenea, la fiecare ploaie mai însemnată cantitativ, multe gospodării sunt inundate, deoarece rigolele de scurgere a apei pluviale au fost distruse de CNADNR.Investiție abandonatăProblema a început în 2010, când CNADNR a demarat un amplu proces de reabilitare a Drumului European 60, de la Constanța la Hârșova, constând în refacerea carosabilului, a rigolelor de scurgere și a podețelor de acces în curțile oamenilor. S-au apucat de treabă pe raza comunei Crucea, au decopertat asfaltul, au spart trotuarele pentru a face rigole și podețe, însă, deodată, lucrările s-au oprit. Și de atunci, mai exact februarie 2011, oprite au rămas. În urma lor, „comuna arată ca după bombardament”: trotuare distruse, cu gropi și pământ, șanțuri pe marginea drumului, diferențe mari de nivel pe asfalt la intrarea pe Drumul European din străduțele lăturalnice.Primarul Gheorghe Frigioi recunoaște că este exasperat de această problemă care trenează de ani de zile.„În urmă cu șase ani, CNADNR a demarat reabilitarea drumului european în localitatea Crucea. S-au apucat atunci de treabă, trebuia să refacă trama stradală, rigolele de scurgere, podețele de acces în curțile oamenilor, precum și legătura cu drumurile interioare. Noi, Primăria, trebuia să venim în urma lor și să refacem trotuarele. Însă, ei au stricat totul și au plecat. Au construit inițial podețele, dar au greșit întreaga lucrare, deoarece nu au ținut cont de distanța de la axul drumului în realizarea lor, astfel încât au ieșit în zigzag. Din câte am înțeles atunci, trebuie să le refacă. Însă, de atunci au retras toate utilajele, toți muncitorii și au lăsat în urmă dezastru. Am trimis notificări peste notificări și degeaba. Cea mai mare problemă este că trotuarele au fost distruse de ei, iar Primăria nu le poate reface până ce CNADNR nu termină lucrarea. Altfel, riscăm să băgăm o grămadă de bani în reabilitarea trotuarelor, pentru ca apoi să vină CNADNR să le distrugă din nou când vor face rigolele, podețele. Ne îngrijorează că se creează o situație periculoasă, copiii nu au pe unde să circule în siguranță în drum spre școală sau grădiniță. Lăsăm la o parte disconfortul produs de noroaie, de aspectul total inestetic, foarte mult ne îngrijorează siguranța oamenilor. În plus, la fiecare ploaie, apa se scurge în gospodăriile oamenilor. Am avut case inundate, mai ales în satul Stupina”, ne-a declarat primarul Gheorghe Frigioi.Termene și promisiuniÎn toți acești ani, primăria a trimis nenumărate adrese tuturor factorilor implicați, de la conducerea CNADNR până la premierul României. De fiecare dată s-au făcut promisiuni, s-au lansat termene de reluarea lucrărilor, însă în realitate nu s-a făcut nimic. Compania Națională de Drumuri anunța anul trecut că în perioada aprilie-decembrie 2015 investiția va fi finalizată. Însă, până acum, nu s-a mișcat nici măcar o piatră. „Este unul dintre cele mai importante Drumuri Europene din țară. În fiecare vară, acesta este drumul spre mare al turiștilor care vin din partea Moldovei sau a Munteniei, însă autoritățile nu au niciun gând să repare drumul. Când plouă sau se topesc zăpezile, oamenii sunt nevoiți să meargă pe șosea, iar apele se revarsă în gospodăriile oamenilor. Noi așteptăm ca CNADNR-ul să termine lucrarea pentru a putea reface și noi trotuarele. Avem proiectul aprobat, banii alocați, dar nu putem face nimic. Sunt în total 12 km de trotuare pe raza a trei localități”, a mai adăugat primarul Gheorghe Frigioi.