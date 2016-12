Cum defilează PSD spre un nou Guvern

3

ASTA ESTE REALITATEA

Este greu sa mai adaugi ceva sau sa comentezi ideile din acest articol . Poporul roman a fost transformat in multimea lui Gustave Le Bon . A fost o vreme cand speram sa realizam o civilizatie occidentala , cu idealuri democratice consacrate . Si ce constatam acum ? Ca este vorba de o societate decadenta , bazata pe risipa , imorala si incapabila sa-si apere valorile traditionale fara de care nu poate exista civilizatie si progres . Occidentul este preocupat acum de grija fata de emigranti, de acordarea dreptului schimbarii de sex a minorilor , de construirea de geamii si moschei si de casatoriile intre homosexuali .etc .Romania nu are inca prea multe moschei , in schimb are Mall-uri , unde toti , de la mic la mare , isi depun banii cu frenezie . Si mai pretend sa avem si autostrazi , spitale si scoli bune . Cei care fac obiectul criticilor din acest articol bine scris si bine intentionat stiu ce fac . Comportarea lor are la baza lipsa de frica .Nu se tem de nimic si se bucura de sprijinul Occidentului . Toti politicianistii au avut un singur scop pe care l-au realizat : sa lichideze traditiile si sa transforme cetatenii intr-o turma necuvantatoare . Dupa cum se vede au reusit . Regretabil dar adevarat , este faptul ca nu exista astazi in Romania forte capabile sa realizeze o schimbare in bine . Poporul , cetatenii , multmea , indiferent cum se numeste , este deja complice , direct sau indirect cu politicianistii si guvernantii pe care-i merita pe deplin . Suntem nevoiti sa constatam ca romanii au fost in stare sa realizeze ceva deosebit doar in perioadele de dictatura a familiei Bratianu , a regelui Carol II si a comunistilor . Dorinta structurala a romanilor , asa cum dovedeste istoria , este de a avea un " tatuc " care sa-i puna la treaba . Sa nu uitam ca Romania a avut parte de democratie de tip occidental in perioada de la 1848 pana in 1990 , doar de cca 20 de ani , si aceea destul firava . Romanii demonstreaza ca nu vor o astfel de democratie . Am mostenit prea multe de la greci , turci si rusi . Schimbarea este un proces lent si de durata , si niciodata nu se poate prevedea rezultatul final .