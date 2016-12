Cum comentează Palaz descinderile DIICOT la magazinul de etnobotanice

Claudiu Palaz și-a exprimat opinia cu privire la evenimentele petrecute, ieri, în Constanța și în urma cărora mai mulți comercianți de etnobotanice au fost „săltați” de DIICOT. „Am aflat cu satisfacție de acțiunea DIICOT ce a avut ca țintă traficul de etnobotanice. «Călcarea» de către polițiști a magazinului de pe Bulevardul Tomis, vizavi de Spitalul Clinic Județean de Urgență, ultimul cuib în care se vindeau mascat acest tip de substanțe, este dovada că autoritatea statului și-a spus cuvântul. Zidirea simbolică a intrării în acest magazin, acțiune pe care am întreprins-o în urmă cu o săptămână, a fost un semnal de alarmă. A fost o continuare, sub o altă formă, a acțiunilor pe care le-am realizat ca prefect, când am determinat toate autoritățile locale din tot județul, inclusiv Primăria Constanța, să adopte hotărâri de închidere a magazinelor de vise. Ca simplu cetățean, felicit DIICOT. Ca primar, sigur vom colabora pentru eradicarea tuturor flagelurilor care bântuie orașul nostru, dar și pentru domnia legii în Constanța. Consumul de etnobotanice, prostituția, șantajul, toate formele pe care le îmbracă crima organizată pot fi eradicate doar prin voință comună și printr-o concentrare a tuturor factorilor de care depinde binele constănțenilor: primar, autorități ale statului și societate civilă, în egală măsură. Pe 10 iunie, societatea civilă își va spune cuvântul. Exercitarea dreptului de exprimare a votului va fi un act decisiv pentru manifestarea puterii reale a constănțenilor”, spune Palaz.