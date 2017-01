Cum au votat deputaţii constănţeni pentru votul prin corespondenţă

Cum au votat deputații constănțeni pentru votul prin corespondență

Deși mulți români își doresc să nu se mai repete niciodată problemele de la ultimele alegeri prezidențiale când mii de români din diaspora nu au reușit să voteze, parlamentarii întârzie să ia o decizie pentru a reglementa situația. Cu toate că mulți consideră că cea mai bună soluție era adoptarea rapidă în Parlament a votul electronic și a votului prin corespondență pentru orice tip de alegeri, lucrurile nu stau chiar așa.Drept urmare, Camera Deputaților a respins proiectul inițiat de Eugen Tomac privind introducerea votului prin corespondență pentru alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, niciun deputat neluând cuvântul la acest proiect. Inițiativa legislativă a fost respinsă cu 203 voturi, fiind înregistrate de asemenea 84 de abțineri și opt voturi împotrivă. Vizavi de acest proiect, inițial, comisiile de administrație și juridică au apreciat că acest sistem de vot prezintă vulnerabilități semnificative din punctul de vedere al siguranței procesului de votare. Camera Deputaților este for decizional cu acest proiect, Senatul respingându-l anterior.Legat de acest subiect, președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a precizat că votul prin corespondență pentru prezidențiale va fi discutat peste cinci ani, când va fi viitorul scrutin, el arătând că în acest moment prioritară este elaborarea unei legi pentru alegerile parlamentare care să includă acest tip de vot.„Pentru alegerile prezidențiale discutăm peste cinci ani. Prioritatea noastră este ca niciun om să nu fie blocat să voteze viitorul Parlament al României”, a spus Zgonea, care a subliniat faptul că votul prin corespondență este definit diferit în funcție de tipul de alegeri - locale, parlamentare, prezidențiale - în toate statele europene.Așadar, inițiativa legislativă care s-a aflat pe masa deputaților a fost respinsă, marți, cu 203 voturi, fiind înregistrate de asemenea 84 de abțineri și opt voturi împotrivă.În altă ordine de idei, la ședință au fost prezenți 11 deputați constănțeni, singurul absent fiind Mihai Tararache. Potrivit votului electronic înregistrat și publicat la Camera Deputaților, din cei prezenți, Radu Babuș, Andrei Condurățeanu, Mircea Titus Dobre, Florin Gheorghe, Manuela Mitrea și Mădălin Voicu au votat în favoarea acestei legi. În schimb, deputatul Mihai Lupu de la PNL și Remus Cernea au votat împotriva legii. Totodată, Dănuț Culețu, Gheorghe Dragomir și Victor Manea, toți de la PNL, s-au abținut.„Noi, cei de la PNL, am recepționat foarte bine dorința românilor de a putea vota oriunde s-ar afla. Tocmai din acest motiv, ne dorim o lege bună. Proiectul de lege prezentat zilele trecute în Camera Deputaților avea anumite lacune care ar fi putut duce la anumite fraude. Este nevoie de timp și analiză pentru a putea evita fraudarea votului prin corespondență. Cazuri similare s-au întâmplat în Franța. Mai mult, pentru a se putea face o lege foarte bună s-a stabilit deja un calendar privind Codul Electoral. Drept urmare, pentru a nu exista discuții, s-a înființat o comisie specială cu reprezentanți ai tuturor partidelor. Această comisie are ca termen luna iunie a anului viitor pentru a elabora noile prevederi ale Codului Electoral”, a declarat deputatul constănțean Dănuț Culețu.