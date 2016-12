Cum au sărbătorit constănţenii Ziua Naţională a României

1

Ajunge cu Prodan Ecaterina...

Daca a fost prezenta si muierea aia Prodan , imbatranita in uratenie si rautate , m-am lamurit... Ea saraca credea ca vor fi prezenti mascariciul dereglat psihic si umflatul adormit in intersectie (si scapat de Dancu C-tin) sa le mai pupe dosul sau sa le faca o felatie. Nebuna asta ridata si proasta s-a remarcat in politica de rahat a Constantei doar prin aprobarea proiectelor de distrugere a orasului (retrocedari fictive / constructii intre blocuri sau pe spatii verzi / imbogatirea golanilor cu terenuri / etc...) propuse de scalambaiatul primar.... Zi-ne ce ai facut tu pentru voturile primite din partea cetatenilor (PROSTII care te-au votat) ?!? Mai bine ti-ai taia parul fa proasto , caci nu mai ai 20-25 de ani ?!?... Si inca ceva: nu te mai ruja atat de strident , muma a padurii !!!