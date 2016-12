Cum au ajuns ţărăniştii să ţină şedinţe la prieteni

Cum au ajuns țărăniștii să țină ședințe la prieteni

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Sediul PNȚCD Mangalia este pe punctul de a fi evacuat, a declarat președintele PNȚCD Constanța, Tudor Chesoi. Acesta a spus că activitatea partidului la Mangalia a fost mai scăzută în ultima vreme din faptul că protoeria Mangalia a preluat abuziv sediul.„Este total neplăcut că am stat atâția ani în afara sediului și preoții au acceptat acest lucru. Ar trebui ca acești preoți să fie exemple pentru noi și să nu facă astfel de gesturi, este păcat. Între timp, noi am stat pe unde am putut, am chemat oamenii în ședințe pe la prieteni, sau prin Constanța. Bineînțeles că activitatea noastră în acest timp a fost mult mai scăzută.”Chesoi a mai menționat că preoții au început să își facă bagajele, iar în scurt timp sediul va fi revendicat de PNȚCD, care a obținut un ordin judecătoresc definitiv și irevocabil pentru preluarea spațiului.PNȚCD a fost evacuat din sediul de la Mangalia încă din februarie 2008, printr-o dispoziție a primarului Claudiu Tusac, după ce acesta fusese folosit de țărăniști pentru 15 ani în mod legal.Marius NICOLESCU