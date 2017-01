Cum ar putea fi opriţi românii să-şi înmatriculeze maşinile în Bulgaria

1

Florinele

astept sa imi dai tu un bonus in loc de timbru de mediu - sa zicem 150 de euro de masina ca sa ma deranjez sa o inmatriculez in romania. Altfel merg bine merci cu TX. Am asigurare, am itp, am tot ce-mi trebuie. Plus ca e mai lejer in trafic, pot sa ma bag in fata altora, sa le tai calea si toti se grabesc sa ma fereasca cand vad numarul.