Cum ajută deputatul Zanfir Iorguş cadrele didactice din Mangalia

AJUTA????

Cum ajuta? Simplu - cu vorbe de duh!!! Domnule deputat, ne-ati taiat salariile, ne-ati blocat recuperarea banilor pentru care avem decizii definitive in instanta - cu alte cuvinte GUVERNUL ESTE PRIMUL CARE NU RESPECTA LEGILE SI INSTANTELE DIN ROMANIA (dar daca eu as fura un ou as ajunge sa fac ani grei de puscarie, dar ei nu patesc nimic pentru ca au condamnat la saracie mii de oameni!!!)- ne-ati dat o Lege a Educatiei in care ordinea beneficiilor este ELEV-PARINTE-CADRU DIDACTIC dar ordinea responsabilitatilor este exact inversa, ati bulversat un intreg sistem educational, e varza si nici voi nu stiti unde este coada si de unde incepe... Lasati-ne in pace, vorbele nu ne mai alina! Vreti sa scapati de noi, suntem incomozi si vreti sa va plangem pe umar??? TUPEU FANTASTIC!!! Ati vorbit numai despre Tusac, nimic altceva, faceti politica in alta parte, domle...