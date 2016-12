Cum a spulberat PSD totul în Constanţa. Făgădău: "A fost o provocare pentru mine!"

Cum a spulberat PSD totul în Constanța. Făgădău: "A fost o provocare pentru mine!"

Județului Constanța îi revin 11 mandate de deputați și cinci de senatori. Dintre acestea, cinci mandate la Camera Deputaților, eventual chiar șase (în urma redistribuirii) și două mandate la Senat, îi revin PSD Constanța.Director de campanie al partidului la Constanța a fost edilul Municipiului Constanța, Decebal Făgădău, care este și președinte al Organizației Municipale a PSD Constanța.El a mulțumit candidaților, constănțenilor care au ieșit la vot, dar și celor care au fost implicați în buna desfășurare a campaniei electorale.„Funcția de director de campanie a fost o provocare pentru mine. De altfel, a fost un an al provocărilor. Prima dată ca și candidat la primărie, acum ca director de campanie la parlamentare. Sunt mulțumit de rezultat”, a spus Decebal Făgădău.În ceea ce privește rezultatul obținut de PSD Constanța, social-democrații au câștigat aproape peste tot în județ, cu excepția câtorva localități.„Cu excepția a șapte localități am câștigat peste tot în județ. Am câștigat toate orașele și municipiile, cu excepția orașului Eforie. În municipiul Constanța, din cele 210 secții de votare, PSD a câștigat în 206. La nivelul județului, PSD a obținut peste 10.000 de voturi în plus față de alegerile locale, din vară, trend menținut și în municipiul Constanța, unde s-a înregistrat o creștere de 7.500 de voturi. Noi nu știam să reacționăm în fața unei prezențe mari la vot. Ne temeam de mediul urban și mergeam mai adânc în rural, iar de data asta am făcut față cu brio. A contat foarte mult și valul național, practic a fost un vot de blam la adresa înșelării încrederii și a formelor fără fond. E ușor să zici că ești transparent atunci când nu faci nimic. Oamenii i-au comparat pe cei care au făcut treabă cu cei care au făcut doar promisiuni. Mă bucur că există în parlament PSD, ALDE, cât și PMP și USR. E bine pentru democrație”, a mai spus Decebal Făgădău.Printre altele, el a adăugat că, de la viitorii parlamentari are mai multe aștep-tări, care vizează orașul pe care îl administrează, respectiv, problema RADET-CET, Sala Polivalentă și Cazinoul.„Mandatul urgent este relația RADET-CET. Relația dintre RADET, care aparține statului prin administrația locală și CET-ul, care aparține statului prin forma de administrație centrală, se canibalizează și se ceartă pe niște datorii pe care nu le-au generat nici unul, nici celălalt. Sper să se rezolve această problemă. O altă așteptare este Sala Polivalentă - începută cu un guvern PSD, va fi ciudat să nu aștept de la un guvern PSD să se întâmple cât mai repede. Cazinoul, nu doar că îmi doresc să înceapă lucrările cât mai repede, dar poate fi un model despre ceea ce trebuie să schimbi în integralitate ca să te ocupi de salvarea patrimoniului. Cazinoul este un exemplu pentru Parlament despre cum să modifice legislația pentru a evita pe viitor ca simboluri ale României să ajungă în paragină”, a mai declarat Decebal Făgădău.