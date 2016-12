Cum a fost celebrată Ziua României la Constanţa

4

Prada impostorilor

Prezenta politicienilor indiferent de partid intineaza orice sarbatoare nationala care in fapt aduce aminte de toti oamenii politici adevarati si eroii acestui neam.Sa vezi primind onorul tot ce are mai rau aceasta tara,cei care 22 ani au furat,au distrus si au adus Romania pe ultimul loc in Europa ,au sters pe jos ptr o viata de huzur cu toata munca inaintasilor nostri ducindu-ne iremediabil in continuare spre pierzanie,ar merita nu onorati ci omoriti cu pietre ca in Grecia antica.Nici militarii nu merita prea mult pentru slugarnicia rasplatita din plin cu 30% la pensii,Rusine sa va fie!