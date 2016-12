Cum a ajuns Robert Boroianu în "casele" constănţenilor. "Nu sunt un politician fantomă"

3

Un fel de Mazare fara basca

Scoala nevasta ca a venit normalitatea ! Robert Boroianu,acest ilustru necunoscut a dat saptamana trecuta un interviu online in ziarul "Ziua de Constanta".Am profitat de ocazie ca sa-i pun o intrebare."Unde ati fost pana azi,domnule Boroianu ?" Nu a vrut sa-mi raspunda.Nici intrebarea mea nu a aparut in pagina ziarului.Stiu,a cazut serverul.Belea....lucreaza astia la santuri....Ca sa-mi justific intrebarea,pe adresa ziarului am trimis cateva poze cu starea trotuarelor din Constanta(nu am putut mai mult) si alte poze care demonstreaza prietenia intre Dragomir,Hasotti si Mazare.Ma asteptam,a cazut din nou serverul.Lucreaza astia la santuri.....Acest oportunist are simtul mirosului(si al umorului) bine dezvoltat.A vazut ca scaunul de primar miroase urat.Nu a avut curajul sa atace cat timp Mazare a fost in libertate.A asteptat sa ajunga in Beciul Domnesc,a verificat starea catuselor de la mana lui Mazare,a verificat gratiile,s-a asigurat ca Mazare nu scapa,nu vorbeste si domn' Boroianu a plecat la atac.Daca Mazare ar fi fost in libertate i-ar fi intors un dos de palma de nu vedea liberal cu pesedeu in Constanta.Sau il invita sa-l "pupe in fund". L-am urmarit ani de zile pe Banias(fost pedeleu).Ma uitam la el ca la Dumnezeu,aveam o speranta.Nimic,pupici cu Mazare.L-am urmatit pe Dragomir,am avut o speranta de la Hasotti ilustru peneleu.Nimic,pupici cu Ponta.Azi,Boroianu il critica pe Mazare.Ma lași ?