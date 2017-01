Cum a ajuns electoratul de dreapta din Constanţa în curtea PSD. Care a fost preţul "trădării"?

3

ATITUDINI NORMALE

Nu trebuie sa ne mai mire nimic din ceea ce se intampla la Constanta . Trebuie sa ne obisnuim cu realitatea si sa n-o confundam cu dorintele . In Constanta , ca si in toata tara , liderii partidelor dau dovada ca n-au principii , doctrine ,ideologii si programe , acestea fiind declarate doar formal in statute . Dar, ceea ce este mai grav, n-au caracter . Ei sunt capabili de orice marsavie pentru a -si mentine functiile si avantajele , sau pentru a le mari , pe seama unui electorat care se lasa mereu amagit de o propaganda mincinoasa . In consecinta , indiferent de cine va ocupa functiile importante , nu se va schimba nimic pana cand nu se va schimba electoratul in modul de a gandi si a actiona la alegeri si in viata de zi cu zi , pana cand cetatenii nu vor avea un mijloc legal de a elimina de pe scena politica pe cei necorespunzatori . Pana acum s-a dovedit ca alegerile nu pot realiza acest deziderat . Presedintele vede in alegeri mijlocul de schimbare a clasi politice . Da , afirmatia e valabila in statele cu o democratie care s-a format in sute de ani . La noi , politicianistii au avut grija sa saraceasca populatia si s-o corupa prin tot felul de mijloace necinstite ca sa obtina voturile . Si la urma urmei , poporul , daca vrea sa fie asa cum este , este dreptul lui . Vox populi , vox dei .