Cum a ajuns Culeţu din greşeală la masă cu pedeliştii

Cum a ajuns Culețu din greșeală la masă cu pedeliștii

În cursul zilei de luni, PDL Constanța a organizat un eveniment prilejuit de intrarea a circa 250 de foști liberali în rândurile democrat-liberalilor. Pe lângă invitata de onoare, președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, la eveniment au participat deputați locali, primari PDL, dar și primarul localității Cogealac, Cati Hristu, și fostul prefect al Constanței, penelistul Dănuț Culețu. Prezența celor doi, în special cea a lui Culețu, a stârnit numeroase semne de întrebare, în condițiile în care evenimentul în sine s-a dorit a fi o lovitură sub centură pentru Uniunea Social Liberală. De altfel, nici locația aleasă nu a putut fi explicată, hotelul în cauză aparținând unui alt liberal, Aurel Butnaru. În toată această poveste, personajul central pare să fie Eugen Cojocaru, care, după declarațiile tuturor părților implicate, este direct responsabil pentru participarea lui Culețu la evenimentul de luni și pentru mobilizarea masei de liberali trecută la PDL. Liberalii care au luat masa cu PDL vor fi trași la răspundere Potrivit declarațiilor președintelui organizației județene a PNL, Gheorghe Dragomir, Culețu s-a aflat la evenimentul respectiv pentru că a fost indus în eroare de către organizatorii acestuia. Dragomir a menționat că nu a luat legătura cu Dănuț Culețu, dar a auzit din anumite surse că fostul prefect a fost "păcălit" cu privire la natura întrevederii. Totuși, Dragomir a specificat că va veni momentul în care Culețu va trebuie să explice în fața BPJ motivul pentru care s-a alăturat unei astfel de inițiative. Referitor la Aurel Butnaru, liderul liberal a explicat că a discutat deja și i-a atras atenția cu privire la astfel de evenimente interpretabile și care dăunează imaginii partidului. "Noi îi sancționăm pe toți cei care încalcă statutul partidului. Referitor la evenimentul în sine, îl trecem cu vederea, pentru că este o copie a tuturor celorlalte evenimente de genul aceasta. Sunt aceeași pen-sionari, care nu sunt de condamnat, pentru că, până la urmă, sunt niște oameni amărâți. Apreciez masa care le-a fost oferită, dar nu apreciez ce li s-a cerut la schimb. Domnul Culețu, din câte am înțeles, a fost păcălit. I s-a spus că va fi o masă pentru pensionari cu prilejul zilei de Sfânta Maria, dar cred că dânsul știe mai bine de ce a participat. Sigur că va fi invitat la următoarea ședință să spună în fața Biroului motivul pentru care s-a alăturat acestei inițiative. Cât despre domnul Butnaru, cu dânsul am vorbit și l-am atenționat să nu se mai întâmple, mai ales că a mai tolerat astfel de întâlniri și în trecut", a menționat Dragomir. Pedeliștii l-ar vrea pe Culețu Potrivit declarațiilor deputatului PDL Maria Stavrositu, Culețu ar fi putut să evite participarea la eveniment dacă ar fi dorit. "Nu cred că domnul Culețu nu știa unde vine. Am intrat împreună în clădire și cred că dânsul are maturitatea necesară ca să poată participa la un asemenea eveniment fără vreo intenție politică. Invitația a primit-o de la domnul Cojocaru. Totuși, când l-am văzut acolo, m-am gândit că are un anunț important de făcut referitor la o anumită schimbare. Mi-ar fi plăcut să fie mai hotărât în privința acestui aspect", a declarat Stavrositu. Și președintele PDL, Christian Gigi Chiru, s-a bucurat de prezența liberalului, pe care spune că l-a invitat în calitate de prieten. Cu privire la invitația în sine, Chiru menționează că nu i s-a specificat niciunui invitat "amploarea evenimentului", majorita-tea participând pentru a sărbători alături de PDL ziua de Sfânta Maria. "Domnul Culețu a primit invitație, atât din partea mea, cât și din partea domnului Cojocaru. L-am invitat în calitate de prieten la evenimentul dedicat zilei de Sfânta Maria, nu l-am invitat ca să celebrăm faptul că 250 de liberali au trecut la PDL. După cum știți, aceste persoane nu mai fac parte din PNL de ceva vreme. Niciunui invitat nu i s-a specificat, în momentul în care a fost chemat, evenimentul în toată amploarea sa. Oricum, eu am avut calitatea de co-organizator al acestei acțiuni, organiza-torul principal fiind domnul Cojocaru", a declarat liderul PDL Constanța. Culețu se declară "o persoană liberă"Fostul prefect Dănuț Culețu afirmă că a fost invitat pentru a serba Sfânta Maria, invitație pe care a onorat-o pentru că a venit din partea prietenu-lui său, Eugen Cojocaru. "Eu sunt o persoană liberă, am participat la acest eveniment pentru că am fost invitat de Cojocaru, care îmi este prieten și, de obicei, onorez toate invitațiile, indiferent de culoarea politică a evenimentului. De altfel, eu sunt foarte relaxat în privința politicii, iar toată încrâncenarea asta între partide arată că actuala clasă politică ar trebui restructurată. Am participat la eveniment pentru că era Sfânta Maria, erau Mării, Mărioare, am auzit că înăuntru se făceau și declarații politice, dar mi-am văzut de treabă", a afirmat Dănuț Culețu. Referitor la faptul că PNL ar putea organiza o ședință în care Culețu va fi pus să dea notă explicativă, liberalul a declarat râzând: "Foarte bine, să organizeze!". Cojocaru amenință cu plecarea mai multor liberali Eugen Cojocaru, omul din spatele întregii acțiuni, spune că fostul prefect a fost invitat în mult vehiculata calitate de prieten, menționând că "vom vedea" dacă și acesta va trece la PDL. "L-am invitat pe Culețu în calitate de prieten, așa cum i-am invitat și pe alți liberali care au fost acolo, și oameni de afaceri, și pe domnul Cati Hristu. Am zis să sărbătorim împreună Sfânta Maria, pentru că erau în sală aproximativ 50 de persoane care purtau acest nume. Am decis să dăm atunci carnetele de partid pentru că venea și doamna Roberta Anastase și pentru că oamenii mi le cereau de mult. Oricum, vă spun că vor fi și mai mulți liberali care vor pleca pe viitor, pentru că nu le convine că Dragomir și Hașotti s-au dat cu PSD-ul. Un liberal adevărat nu se dă cu comuniștii. Și vă spun că cei care s-au înscris acum sunt oameni serioși, nu cum spune Dragomir. Sunt ingineri, oameni care au ocupat funcții importante și care vor să scape de Mazăre și Constantinescu", a explicat Cojocaru.