Culeţu cere, în continuare, blocarea conturilor CJC

Culețu cere, în continuare, blocarea conturilor CJC

Consiliul Județean Constanța nu a plătit nici până astăzi datoria de aproximativ 110.000 lei pe care o are la Prefectura Constanța, încă de la alegerile din 2004. După doi ani de procese instanța a decis ca instituția condusă se Nicușor Constantinescu să își plătească datoria, în caz contrar prefectul Dănuț Culețu amenințând, încă din luna aprilie a acestui an, cu blocarea conturilor CJC. Din aprilie până acum câteva zile, consiliul județean tot nu s-a obosit să ducă la îndeplinire sentința definitivă și irevocabilă conform căreia trebuia să achite către prefectură contravaloarea cheltuielilor aferente alegerilor din 2004, adică aproximativ 110.000 lei. Potrivit declarațiilor prefectului Dănuț Culețu, de curând, Consiliul Județean a virat în contul prefecturii… doar 10.000 lei din toată datoria, lucru care, după cum a menționat prefectul, demonstrează că „după doi ani de procese «onorabilul» președinte își dă seama că trebuie să plătească această datorie, dar în stilul său". Atitudinea consiliului județean este catalogată de Culețu drept o sfidare la adresa autorităților și o încercare de a împiedica, sau măcar a amâna, blocarea conturilor CJC într-un mod „șmecheresc". „Datoria trebuie plătită până la capăt", susține prefectul, care a mai adăugat că îl va contacta pe executor pentru a continua demersurile de poprire pe conturile CJC, Culețu fiind indignat că „«onorabilul» înțelege să rezolve problema așa".