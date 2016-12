Cui va preda Vasile Blaga "moştenirea" lui Gigi Chiru

PNL se zbuciumă pe partea pedelistă

Cui va preda Vasile Blaga "moștenirea" lui Gigi Chiru

Anunțul senatorului Gigi Chiru de a se suspenda din toate funcțiile pe care le deținea în partid, implicit din cea de co-președinte al PNL Constanța i-a pus pe jar atât pe vechii liberali cât și pe noii liberalii. Dacă unii dintre ei se bucură, alții regretă retragerea și așteaptă cu nerăbdare să vadă ce „stăpân” li se va impune de la centru de către Vasile Blaga.„Decizia prin care va fi desemnat noul copreședinte al PNL Constanța care să provină din vechiul PDL va fi luată de domnul Vasile Blaga. Conform noului statut al PNL el este cel în măsură să desemneze un președinte interimar în cazul în care cel care a fost s-a retras sau a fost suspendat de partid. Repet, este vorba doar de un președinte interimar, după care urmează să fie ales unul legitim sau chiar să revină cel care a fost ales legitim, dar s-a retras și care nu mai are motive să fie suspendat din partid. Deocamdată, nu se știe cine va fi desemnat. Este posibil să fie chiar din organizația de la Constanța sau chiar cineva din afara organizației, de la centru, de la București”, a declarat pentru „Cuget Liber” prim-vicepreședintele PNL Constanța, Iustin Fabian Roman.În aceste condiții, până ce Vasile Blaga va lua o decizie în privința organizației de la Constanța, în urma autosuspendării din toate funcțiile a senatorului Gigi Chiru, Biroul Permanent Județean al PNL, fost PDL, a luat anumite decizii interne.Astfel, prin vocea secretarului general, George Măndilă, a fost transmis un comunicat de presă în care se menționează că, potrivit prevederilor statutare, atât ale fostului PDL, cât și ale noului PNL, sub aspect funcțional, deciziile vor fi îndeplinite de către BPJ (PDL), iar conducerea executivă va fi asigurată de secretarul general, George Măndilă, împreună cu cei patru prim-vicepreședinți, respectiv, Iustin Fabian Roman, Constantin Chirilă, Dănuț Culețu și Mihai Tararache.În document se mai precizează că acest mod de lucru și de funcționare va fi valabil până când copreședintele PNL, Vasile Blaga, mandatat de Biroul Permanent Național, va numi o conducere interimară în organizația fostului PDL Constanța. Mai mult, la sfârșitul acestei săp-tămâni, va fi convocat de urgență un colegiu director județean, din care fac parte președinții organizațiilor locale din județul Constanța, pentru a se prezenta noua situație politică și modul organizatoric de funcționare al partidului. Reamintim că, senatorul Gigi Chiru, copreședintele filialei PNL Constanța, a decis, luni, să se suspende din funcțiile deținute în cadrul Par-tidului Național Liberal.„Am decis să mă suspend temporar din toate funcțiile deținute în PNL, pentru că nu doresc ca situația mea juridică actuală să afecteze activitatea și imaginea organi-zației în care am investit muncă și suflet. Vreau să-i asigur pe constănțeni și pe colegii mei că nu mă voi opri din lupta pentru orașul nostru, că voi fi în continuare activ și consec-vent, ca și până acum. Mandatul de parlamentar și votul de încredere al constănțenilor mă obligă să le apăr interesele în Parlamentul României, să merg mai departe, să lupt pentru orașul nostru, pentru ca, în final, Constanța să nu mai fie ca o corabie în derivă. Nu este o decizie ușoară, având în vedere numeroșii ani de activitate, ci este o decizie asumată, luată bărbătește, rațional, în interesul partidului. De asemenea, voi fi alături de colegii mei din noul PNL, cărora le mulțumesc pentru susținere și pentru munca lor, pentru faptul că pun interesele orașului nostru, Constanța, mai presus de orice”, a declarat senatorul Gigi Chiru.Parlamentarul constănțean a luat această decizie după ce, în urmă cu aproximativ două săptămâni, a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru mită electorală. Sentința nu este definitivă, iar Gigi Chiru a spus că va face recurs.