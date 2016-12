Cu SCÂRBĂ, din Madrid: "Nu meritaţi să vă numiţi români!"

3

intoxicarea poporuli

Ce desteapta este doamna din Madrid!!! Ce sta ea si chibiteaza despre soarta romanilor si despre cum ar vrea sa influenteze viata noastra, a celor ramasi in tara!!. Pai e de inteles, ca acolo daca are o problema medicala are acces la cele mai bune spitale cu asigurare medicala beton care ii acopera toate costurile, este probabil platita decent si are un nivel de viata mult mai bun decat al multora din cei ramasi in Romania. Cu ce drept vrea ea sa hotarasca soarta noastra, a celor care nu au locuri de munca, unde se desfiinteaza spitale si unde asigurarile de sanatate sunt povesti? Sa stea in banca ei si sa isi vada de traiul ei fericit