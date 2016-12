Cu cine vrea Dan Diaconescu să câştige Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa

10

Brailoiu Ovidiu NOTORIU

In data de 09.05.2012 in jurul orelor 20:30 am auzit batai in usa, cand am deschis erau maini intinse ostasii lui Brailoiu, care imparteau postere cu el si reviste sub pretextul sa le lipim pe geamuri, in caz contrar sarim din locuintele primite de la acest excroc care face crime si multe altele, ne-am saturat de el oameni buni..