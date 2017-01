Cu cine votezi la alegerile prezidenţiale din 22 noiembrie 2009?

Un sondaj pe săptămână pe www.cugetliber.ro

Cu cine votezi la alegerile prezidențiale din 22 noiembrie 2009?

Ştire online publicată Luni, 16 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Sondajul de opinie săptămânal demarat de „Cuget Liber” încă de dinaintea startului oficial al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 22 noiembrie s-a derulat și în perioada 8-14 noiembrie. În acest interval, pentru cei 12 candidați care aspiră la mandatul de președinte al României, au fost exprimate 2.834 de voturi. Ca și sondajul din perioada 1-7 noiembrie, rezultatele sunt oarecum surprinzătoare, în sensul că un candidat precum Remus Cernea, cu prea puțină notorietate în rândul electoratului, este al treilea clasat pe site-ul „Cuget Liber”, în funcție de voturile obținute. Concret, în ordinea procentelor, primul clasat dintre cei înscriși în lupta pentru Cotroceni este candidatul PD-L Traian Băsescu, cu 27% (779 de voturi), pe locul al doilea Mircea Geoană, candidatul PSD+PC, tot cu 27%, dar cu 754 de voturi, iar pe locul trei același Remus Cernea (Partidul Verzilor), cu 22% (613 voturi). Și dacă în cadrul sondajului derulat în intervalul 1-7 noiembrie social-democratul Mircea Geoană avea doar 279 de voturi, iată că „roboțeii” de campanie s-au reactivat, lucru care reiese clar din diferența de procente, Geoană crescând în sondaje cu câteva sute de voturi. În continuare, al patrulea clasat este liberalul Crin Antonescu, aspirant care a fost cotat de cititori cu 16% (444 de voturi), urmat de independenții Sorin Oprescu, cu 3% (87 de voturi) și de Corneliu Vadim Tudor, care a obținut tot 3% (dar 71 de vo-turi). George Becali, candidatul PNG-CD, se clasează pe locul șapte în sondaj, cu 2% (46 de voturi), iar Constantin Ninel Potîrcă (independent) pe locul 8, acesta din urmă obținând însă un procent de sub 1% (15 voturi). El este urmat de Kelemen Hunor (UDMR), tot cu sub 1% (11 voturi) și de Gheorghe Eduard Martin (independent), cu același procent, dar cu doar șapte voturi. Pe ultimele două poziții în sondajul „Cuget Liber” se regăsesc Constantin Rotaru (PAS), cu un procent mai mic de 1% (șase voturi) și candidatul PER, Ovidiu Cristian Iane, cu același procent, dar cu doar un vot.