Cu cine şi-a împrospătat Ponta Guvernul

Criza a scos si mai mult la iveala putregaiul.Doar unii ziaristi mai au curajul sa-l scormoneasca tinandu-se cu mana de nas.Ne aflam intr-o continua campanie electorala in care,potrivit traditiei sunt permise toate mijloacele.De fapt este olimpiada organizata de USL la care participa doar membrii ei.avand un singur obiectiv:sa obtina medalii cei care alearga mai repede dupa functii si sar mai mult de la nivel inferior la nivel superior.Palavrageala tine loc de analiza,acuzatiile de argument.Se merge pe principiul atat de sanatos practicat de toate partidele;greselile mele iti dau dreptul tie sa comiti pacate.Pacatele tale imi dau mie dreptul de a comite nelegiuiri si nelegiuirile mele iti dau dreptul tie sa comiti crime.Turma parlamentara nu vrea sa stie,ca si pana acum,cine face si desface guvernele,nu are curajul si nici interesul sa traga la raspundere ministrii.Toti trag de cadavrul economiei romanesti sau privesc nepasatori in cazul ca si-au facut suma.PDL nu mai zice nimic dat fiind ca a contribuit prin gafele facute la actuala situatie,luand masuri de austeritate pentru care credeau ca vor fi premiati de UE si prin aliantele nefericite cu grupuscule care au trecut la USL,fapt care ne poate indreptati sa afirmam ca in realitate USL este vinovata de nenorocirile suportate de catre cetateni.Acum,USL se antreneaza ca sa creeze noi motive de adancire a crizei,sperand ca la toamna sa pozeze in chip de salvatori.Romanii sunt fericiti că Căcărău (sic) are si el de facut ceva,confirmand noii ministri