Cu ce zestre vine PPDD în UNPR, la Constanţa

Cu ce zestre vine PPDD în UNPR, la Constanța

Cu doar un an înainte de alegerile locale și parlamentare, UNPR își consolidează poziția pe plan politic, primul semnal fiind dat de Gabriel Oprea la începutul acestei săptămâni, atunci când a anunțat fuziunea prin absorbție cu PPDD și a arătat că partidul pe care îl conduce este un partid al ușilor deschise.„UNPR nu a ascuns nici-odată faptul că este un partid al ușilor deschise. Toți cei care doresc să facă politică în interes național și al patriotismului sunt bineveniți în UNPR, indiferent dacă au făcut politică sau nu, indiferent dacă au făcut parte dintr-un partid de stânga sau de dreapta”, a declarat Gabriel Oprea.El a arătat că fuziunea cu PPDD a venit ca un lucru firesc, având în vedere că majoritatea parlamentarilor PPDD și-au exprimat, de-a lungul timpului, intenția de a intra în UNPR.„Vreau să vă spun că nu au existat discuții despre funcții sau despre demnități, motiv pentru care îi apreciez, pentru că sunt oameni serioși, oameni dintr-o bucată. Ne-am înțeles imediat, pentru că vrem să devenim unul dintre marile proiecte politice ale României”, a mai spus Gabriel Oprea.Vestea că UNPR a bătut palma cu PPDD i-a bucurat nespus de mult pe membrii celor două partide de la Constanța. Atât liderul PPDD Constanța, Gheorghe Slabu, cât și cel al UNPR Constanța, George Lipoveanu, s-au arătat încântați de strategia adoptată de Gabriel Oprea.„Zilele trecute, am avut o primă întâlnire, la București, unde m-am întâlnit și cu parlamentarii din Constanța care au câștigat pe listele PPDD și care ulterior au plecat la UNPR. Acum, vom fi, din nou, colegi de partid. La întâlnire, l-am cunoscut și pe domnul general Gabriel Oprea, președintele UNPR. Mi-a lăsat o impresie foarte bună, de om corect, care se ține de cuvânt. Am fost foarte încântat că l-am cunoscut personal pe domnul Oprea, despre care auzisem numai lucruri bune. Urmează ca vineri să avem o conferință la nivel național organizată de noi, cei de la PPDD”, a declarat președintele PPDD Constanța, Gheorghe Slabu.Toate organizațiile din județ vor fi evaluate În ceea ce privește „zestrea” cu care PPDD se duce în UNPR, președintele Slabu a spus că urmează să se facă o evaluare completă cât de curând. „La nivelul întregului județ, avem apro-ximativ 6.000 de membri și 45 de consilieri locali și județeni. Urmează ca marți să mă întâlnesc și cu colegii de la UNPR și să facem o evaluare completă. Eu sunt convins că voi colabora foarte bine pe plan local cu domnul George Lipoveanu și cu ceilalți colegi de partid.Cel mai important este să ne apu- căm cât mai rapid de treabă, pentru că se apropie alegerile și trebuie să fim cât mai bine pregătiți”, a mai spus Gheorghe Slabu.La rândul său, George Lipoveanu a spus că, în curând, va avea o întâlnire cu liderul de la PPDD. „Am luat legătura cu domnul Gheorghe Slabu și urmează să ne vedem cât de curând. De fapt, noi, la UNPR Con-stanța, vom avea, marți, o ședință și l-am invitat și pe domnul Slabu să participe. Știindu-l om serios, sper într-o cola-borare foarte bună atât cu el, cât și cu toți cei care vor veni de la PPDD”, a de-clarat liderul UNPR Con-stanța, George Lipoveanu.Cum se împart funcțiile Referitor la funcțiile din partid, potrivit protocolului încheiat între UNPR și PPDD, liderii PPDD din filiale vor deveni pentru o perioadă de 90 de zile co-președinți, până la finalizarea fuziunii. După acest termen, ei vor fi asimilați ca vicepreședinți.În altă ordine de idei, liderul UNPR, Gabriel Oprea, a spus că formațiunea pe care o conduce și-a propus ca, până la 1 sep-tembrie, în fiecare dintre cele 3.200 de localități din România să existe or-ganizații ale UNPR, iar până anul viitor, să existe un milion de membri de partid.La rândul său, președintele PPDD, Simona Man, a declarat că partidul său a demonstrat la alegerile parlamentare și locale că poate să facă performanță, dar nu a reușit să țină aproape grupul parlamentar.„Noi am demonstrat la alegerile parla-mentare și locale că putem să facem performanță, dar nu am reușit să ținem aproape acest grup parlamentar. Domnul general Oprea a fost mult mai abil și a reușit să-i coaguleze. Drept urmare, am considerat să regândim această echipă și să fim o forță, să fim cel mai puternic partid de pe scena politică din România”, a mai spus Simona Man.