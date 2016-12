Cu ce se ocupă şi ce averi au consilierii PP-DD Constanţa

Cu ce se ocupă și ce averi au consilierii PP-DD Constanța

Înființat cu acte în regulă cu doar câteva luni înainte de alegerile locale, Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD) a câștigat, imediat, simpatia celor care prin votul lor decid cine să-i reprezinte pe plan local sau județean. În urma scrutinului din 10 iunie, alegătorii constănțeni au decis ca, pe lângă cei de la alte partide, din administrația locală să facă parte și membri ai Partidului Poporului Dan Diaconescu. În urma numărării voturilor, PP-DD a câștigat în Consiliul Local Municipal Constanța trei mandate de consilieri. Ele vor fi reprezentate de Mihai Valentin Șurghie, Gabriel Candindatu și Perodin Dede. În ceea ce privește Consiliul Județean Constanța, și aici PP-DD a câștigat tot trei mandate, ele fiind reprezentate de Gheorghe Slabu, Ion Radu și Alexandru Gabriel Mascaș. Campania începută de „Cuget Liber”, prin care sunt făcute publice declarațiile de avere ale celor trimiși să ne reprezinte în consiliile locale sau județene, continuă cu averile celor de la PP-DD. Consilierul local Mihai Valentin Șurghie este director general la SC „Structuri din Oțel” SRL. Potrivit declarației sale de avere, deține în proprietate două terenuri intravilane, unul cu o suprafață de 2.000 mp și altul de 5.000 mp. Totodată, mai are trei terenuri agricole situate în Vrancea, toate cumpărate în anul 2008, cu o suprafață de câte 5.000 mp fiecare. El mai are un apartament dobândit în anul 1992, precum și două macarale „Telemac HT 12,5”. În ceea ce privește economiile, Șurghie deține două conturi, ambele deschise în anul 2008, fiecare cu câte 55.000 lei. De asemenea, tot la acest capitol, mai are și două certificate de acționar la CONVEX SA, cu o valoare de câte 100 lei fiecare. În domeniul investițiilor, consilierul declară mai multe părți sociale la SC „Structuri de Oțel”, la „Metal Construct” SRL, la „Sidex”, precum și la „Laborator Sidex”. La capitolul datorii, Șurghie a declarat două credite contractate în anul 2007. Mai exact, un credit în valoare de 2.500.000 de euro și un altul de 3 milioane de euro. Cu toate acestea, ambele credite au fost deja achitate cu puțin timp înainte de alegeri, mai exact în luna mai a acestui an. Cel de-al doilea consilier local de la PP-DD, Gabriel Candindatu, este administrator de fermă. El deține în proprietate 15 hectare de teren agricol, un spațiu de producție cu o suprafață de 800 mp, un apartament în Constanța și un autoturism Ford. Consilierul local Perodin Dede este unul din cei mai cunoscuți sindicaliști din Constanța. Mai exact, el este președinte de sindicat la Șantierul Naval Constanța (SNC). După cum a declarat în momentul în care și-a depus candidatura pentru această funcție, el este proprietarul a două terenuri agricole, unul cu o suprafață de 2.500 mp și altul de 2,2 hectare. Perodin Dede mai deține un apartament cu o suprafață de 50 mp în Constanța, dobândit în anul 1982. Pe lângă acesta, mai are o casă de locuit cu o suprafață de 150 mp cumpărată în anul 2008. Totodată, el mai are un card la BRD cu o valoare de 12.000 lei. Unul din cei mai cunoscuți oameni de afaceri de pe plan local este Gheorghe Slabu, președintele Organizației Județene a PP-DD Constanța. La scrutinul din 10 iunie, el a fost ales consilier județean. Manager la mai multe firme, Gheorghe Slabu are două case, una moștenită, alta cumpărată împreună cu soția. Totodată, deține un spațiu comercial, două autoturisme (Opel Frontera și Lexus) și bijuterii în valoare de 5.000 de euro. La capitolul datorii, Slabu a declarat două credite, unul în valoare de 200.000 de euro, altul de 40.000 euro. Ele au fost contractate în anul 2007 și sunt scadente în 2020. Cel de-al doilea consilier județean de la PP-DD este Ion Radu. Tehnician de profesie și prim-vicepreședinte al PP-DD Constanța, el este proprietarul unui teren intravilan de 1.280 mp. Ion Radu mai are o casă de locuit dobândită în anul 1993 și un autoturism Hyundai fabricat în 2006. Și, pentru că anul 2007 a fost anul creditelor în România, nici Ion Radu nu a ratat acest moment. Mai exact, el a luat un credit în valoare de 31.000 lei pe care trebuie să-l achite până în 2017. Ultimul consilier județean de la PP-DD este fostul preot Alexandru Gabriel Mascaș, actualmente președinte al Fundației Ortodoxia Europeană. Potrivit declarației sale de avere, deține un teren în Cernavodă, dobândit în anul 2005, un apartament de 87 mp și o casă de locuit, ambele locuințe fiind situate în Cernavodă. Totodată, Mascaș mai este proprietarul unui autoturism Volkswagen și al unei motociclete Harley.